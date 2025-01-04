中小學擬強化手機統一保管 教育部估2月完成草案

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（中央社記者陳至中台北4日電）學生上課時使用手機，讓教師感到困擾。教育部擬調整「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，強化必要管理方式，例如以各班統一保管為原則，估今年2月開學前完成草案。

民國108年訂定的「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」主要是由學校邀集教師、家長、學生共同討論，訂出管理方式，除教師引導學習或緊急聯繫外，其餘時間都以關機為原則。

立法院去年10月曾召開公聽會，探討如何避免學生在課堂時間因使用手機，影響學習專注力及學習效率。教育部後續於去年11月召開跨部會研商會議，並蒐集約20國的兒少行動載具規範。

教育部今天表示，初步研析多數國家並未全面禁止學生攜帶手機，與台灣現行由各校自訂規則的方式「尚屬一致」。但參考立法院公聽會各方代表的意見，目前正評估酌修校園行動載具使用原則。

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除維持「關機為原則」的前提，教育部指出，會再強化必要管理方式，例如學校或各班統一保管，以符合教學現場及學生合理、合規使用手機的需求。

教育部預計於113學年度第2學期（今年2月）開學前完成修正草案，後續將邀集各方代表共同確認內容。另外，使用原則修正後，也會進一步研議執行的參考指引，作為學校訂定手機保管、校內使用、管理方式的參考依據。（編輯：戴光育）1140104