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南鐵地下化後車站改造 林俊憲邀成大規劃周邊空間

2025/1/6 18:53（1/6 20:01 更新）
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立法院交通委員會6日到成功大學聽取校方「城成共榮–鐵路地下化台南車站大平台計畫」簡報，民進黨立委林俊憲（前右）與成大校長沈孟儒（前右）出席。（林俊憲服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月6日
立法院交通委員會6日到成功大學聽取校方「城成共榮–鐵路地下化台南車站大平台計畫」簡報，民進黨立委林俊憲（前右）與成大校長沈孟儒（前右）出席。（林俊憲服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月6日
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（中央社記者楊思瑞台南6日電）立法院交通委員會今天考察台南市區鐵路地下化工程，預計可於2026年完成第一階段通車，台南車站周邊空間改造也成為焦點，民進黨立委林俊憲邀請成功大學參與未來發展規劃。

林俊憲今天安排交通部長陳世凱及相關單位代表，會勘正進行中的台南市區鐵路地下化工程進度後，轉往成功大學聽取校方進行「城成共榮–鐵路地下化台南車站大平台計畫」簡報。

林俊憲致詞表示，南鐵地下化工程已進行多年，內部樣貌第一次公開，會勘後可看出，目前台南車站下方新站體結構已接近完成，再來要進入機電、軌道與管線施作階段，完工近在咫尺。

林俊憲指出，除了工程進度，許多市民關心未來新台南車站完工後，車站周邊區域動線與空間規劃，先前市府已公布站前改造初步方案，今日特別邀請他的母校成大一起參與，討論未來前後站銜接規劃。

林俊憲分析，成大校園與後火車站僅一街之隔，且有許多市民常利用設施，例如光復校區操場、成大醫院，以及他所爭取、預計今年底完工的成大老人醫院，校園已是市民生活一部分。

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林俊憲透露，他與成大校長沈孟儒就此議題討論多次，校方非常積極，已提出建構「城成共榮平台」方案，透過車站上方的空中行人平台，連接前後站，真正改變過往被鐵路切割的城市紋理，也讓校園與市民生活更緊密。

林俊憲說，他在成大求學時，每天都要穿過平交道才能到學校，如今鐵路地下化即將完工，是非常難得契機，希望扮演母校與各機關間橋梁，將成大在城市規劃學術能量引入新車站周邊改造方案，未來更期許成大進一步成為台南「市政智庫」，為打造更好的台南而努力。（編輯：謝雅竹）1140106

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