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男子飯後腹脹竟是致命警訊 門諾醫師2度開刀救人

2025/1/7 14:17（1/7 14:41 更新）
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花蓮75歲吳姓男子苦於飯後腹脹難耐，照胃鏡沒找到病因，卻意外發現主動脈弓潰瘍、冠狀動脈狹窄；住院期間突發心肌梗塞，門諾醫院醫師1週內2度開刀搶回一命。圖為門諾醫院心臟血管外科主任黃振銘看診情形。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 114年1月7日
花蓮75歲吳姓男子苦於飯後腹脹難耐，照胃鏡沒找到病因，卻意外發現主動脈弓潰瘍、冠狀動脈狹窄；住院期間突發心肌梗塞，門諾醫院醫師1週內2度開刀搶回一命。圖為門諾醫院心臟血管外科主任黃振銘看診情形。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 114年1月7日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮75歲吳姓男子苦於飯後腹脹難耐，照胃鏡沒找到病因，卻意外發現主動脈弓潰瘍、冠狀動脈狹窄；住院期間突發心肌梗塞，門諾醫院醫師1週內2度開刀搶回一命。

菸齡超過30年的吳姓男子說，身體沒大病，心跳、血壓數值都比同齡人漂亮，運動、旅遊、爬山也未曾感到不適；但近半年來總在吃飽後腹脹疼痛，反覆吃藥，症狀時好時壞，到醫院檢查只有輕微胃發炎，連潰瘍都沒有，沒想到是主動脈及冠狀動脈出問題。

門諾醫院心臟血管外科主任黃振銘表示，民眾常無法釐清上腹痛與胸痛差異，不同症狀足以影響醫師判斷，關乎生死。吳男先到腸胃科就診，醫師擔心有其他潛在病因，幫他安排全身電腦斷層，意外發現主動脈弓上有穿透性主動脈潰瘍，可能導致續發性主動脈剝離、血腫，甚至主動脈破裂而出血死亡。

一旦主動脈潰瘍出現胸痛、背痛、腹痛等症狀時，就代表主動脈潰瘍處承受不住血流的衝擊，可能即將出現主動脈剝離、血腫或破裂出血，要立刻控制血壓，儘快安排手術。

黃振銘主刀以「微創挖洞式人工血管主動脈支架合併分支支架置放」，順利蓋掉主動脈弓上的潰瘍，也保留了左鎖骨下動脈的血流，手術成功。

但患者2天後於清晨突發急性心肌梗塞，檢查發現他心臟3條冠狀動脈都嚴重狹窄，左前降枝甚至完全阻塞。心臟內科醫師用特殊導絲鑽通左前降枝，進行氣球擴張，暫時增加冠狀動脈的血流，緩解心肌缺氧。但評估3條冠狀動脈都有廣泛狹窄，得接受繞道手術才能徹底解決問題。

黃振銘表示，患者進手術室時左心室收縮力只剩20％（常人是50％、60％以上）且主動脈瓣膜逆流達到重度。心臟收縮力低下的病人繞道優先選擇心臟不停跳手術，避免心臟缺氧損傷；但重度主動脈瓣膜逆流的手術必須要讓心臟停止跳動，切開主動脈給予心肌保護液後，才有辦法更換瓣膜。

兩術式互不兼容，但又勢在必行。黃振銘說，決定先以心臟不停方式執行繞道，爭取減少心臟缺氧的時間，因患者心臟的血管循環都很差，挪動位置多一點，冠狀動脈受擠壓血流不通，心臟就不跳了。只好請助手扶著心臟進行血管縫合，在心臟不斷晃動下縫合，手術難度超高。

原本以為危機總算都過了，但其實挑戰還沒結束。在即將關胸之際，原本穩定的心跳從60下轉眼掉到20至30下，心臟輸出變差，主動脈氣球幫浦也近乎停擺。黃振銘立刻再打開胸骨，縫上暫時性節律器，心跳、血壓才又慢慢恢復穩定。

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門諾醫院表示，吳先生術後病況好轉，後續順利拔管和移除主動脈氣球幫浦體外維生系統，總算在術後第12天平安出院。

黃振銘提醒，上腹痛、胸痛、腹脹或胸悶，很難區分病因，尤其是心臟和主動脈的問題，死亡風險特別高。如果病人有心血管相關的危險因素，例如年紀大、男性、有家族病史、抽菸、高血壓、高血脂、糖尿病、個性急躁（俗稱A型人格）、肥胖等，並且找不到明確位置的胸痛、背痛或從前胸痛到後背、呼吸喘、冒冷汗、運動時感覺越來越不舒服等症狀，一定要盡快就醫，檢查是否有冠狀動脈疾病、瓣膜問題、心衰竭或主動脈剝離等急症，才能把握黃金時間，搶救生命。（編輯：郭諭儒）1140107

黃振銘
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