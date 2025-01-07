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台東連3年新生兒正成長 縣府多項催生措施報喜

2025/1/7 15:33（1/7 16:06 更新）
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台東縣政府民政處表示，縣府近年推出一系列育兒政策貼心服務，台東縣111年新生兒是1405名、112年是1468名、113年是1559名，連續3年出現正成長，顯示縣府育兒政策深受民眾肯定。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年1月7日
台東縣政府民政處表示，縣府近年推出一系列育兒政策貼心服務，台東縣111年新生兒是1405名、112年是1468名、113年是1559名，連續3年出現正成長，顯示縣府育兒政策深受民眾肯定。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年1月7日
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（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東縣新生兒人口數連3年出現正成長，民國113年比112年多出91名嬰兒；台東縣政府表示，縣府近年推出一系列育兒政策貼心服務，為全縣注入更多喜悅與生命力。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東縣111年新生兒是1405名、112年是1468名、113年是1559名，連續3年出現正成長，也是全台唯一正成長縣市，顯示台東縣政府育兒政策深受民眾肯定，為全縣注入更多喜悅與生命力。

台東縣政府民政處表示，縣府近年推出一系列貼心服務，自109年推動免費育兒指導到宅服務，迄今服務媽媽數約有2000人、服務總時數約2萬小時，並針對弱勢家庭提供月子餐服務，讓超過200名媽媽享受溫暖即時營養。此外，去年起納入「產前」需求，例如協助嬰兒房動線規劃、針對小產者的月子餐送餐服務及給予後續情緒支持等。

今年則創新將推出「育兒家庭見面會」，讓家長放輕鬆、寶寶快樂玩，藉由爸媽們彼此分享與激勵，重獲育兒能量。

社會處也持續擴充育兒支持福利政策，包括去年首推「定點臨托」，於台東市社會福利中心一樓提供6歲以下嬰幼兒家長臨時托育服務，全程由合格保母陪伴照顧；此外，廣受民眾喜愛的TTBaby育兒生日禮即將再次升級，也會推動更多職場托育空間，讓家長兼顧工作與家庭。

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為讓母嬰健康照護從起始點開始落實，去年由衛生局推出全國最完整優生保健補助方案，包括婚後孕前健檢補助、新生兒罕病篩檢及三合一疫苗等「母嬰八大好禮」，共同守護婦幼健康。

民政處表示，縣府調高首胎育兒補助至新台幣4萬元，並搭配幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師以及類公共化托育政策，使公私托育收費一致，為育兒家庭提供更加完善支援。（編輯：陳仁華）1140107

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