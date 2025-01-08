強烈冷氣團路面恐結冰 合歡山公路翠峰至大禹嶺夜封

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）合歡山今天尚無降雪，但夜間環境溫度將在冰點以下，公路局研判省道台14甲線高海拔路段，夜間有局部路面結冰機率，今晚至明晨預警封閉18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區、東區分局依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山海拔3000公尺以上路段，將受強烈大陸冷氣團影響，夜間環境溫度在冰點以下，配合水氣偏多，有局部路面結冰機率，及路側局部殘冰不易消融情況。

中區養護工程分局指出，為維護用路安全，今天晚間6時至明天上午7時，預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線，明晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。

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中區分局也指出，高山氣候嚴峻且變化迅速，管制路段視現況機動調整；另外，為協助農產蔬果運送，省道台8線中橫臨37便道視天氣增加下午5時30分通行時段，僅供有公所造冊的蔬果農產運輸大貨車通行，只放行由德基往谷關方向，無谷關往德基方向。

另外，中區分局今天中午先指出，氣象情資顯示迎風面水氣配合強烈大陸冷氣團，海拔2500公尺以上路段有零星降雪及局部結冰機率，不排除於1月8日至12日夜間視天氣狀況封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段；但最後，中區分局僅先宣布今晚至9日清晨預警封閉。（編輯：陳仁華）1140108