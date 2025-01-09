早安世界》饗饗信義店疑食物中毒通報增至32人 復業申請遭駁回

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饗饗信義店疑食物中毒通報增至32人 北市衛生局駁回復業申請

台北市衛生局7日起接獲醫院通報，有民眾5日及6日至INPARADISE饗饗微風信義店用餐後，出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食物中毒症狀。台北市衛生局8日表示，醫院通報就醫人數增至32人，且有持續擴大之虞，不同意業者復業，同時全面稽查饗賓其餘5家自助餐店。此外，衛生局7日下午要求饗饗信義店停業並獲業者回報確認，但晚間發現餐廳仍照常營業，將重罰300萬元。後續若經檢驗或流行病學調查確認為食物中毒事件，將處6萬元至2億元罰鍰。（看完整報導）

拍軍事基地繪座標圖交中方 復康聯盟主席屈宏義等7退役軍人遭起訴

復康聯盟黨主席屈宏義遭控收中國資金，吸收退役軍人擔任幹部，除找人參選立委，還到美國在台協會及4處軍事基地拍照、繪製座標圖交給中方，檢方偵辦後依違反國安法等將屈男等7人起訴。國防部長顧立雄表示沒有現役軍人涉案，但嚴厲譴責被吸收的退役軍人，即使是備役或退役後，仍要對國家負有忠誠的義務。內政部則回應，復康聯盟黨相關行為構成危害國家安全及自由民主憲政秩序，將依憲法增修條文及政黨法向憲法法庭聲請解散。（看完整報導）

調查局：查知部分國人領有中國身分證 擴大查察中

網紅八炯製播的「中國統戰紀錄片」揭露中國以補助及可取得貸款等手段誘拉台灣民眾申辦中國的身分證，中間人並稱已有十幾萬國人領有中國身分證。調查局8日表示，已查知部分國人領有中國身分證或居民戶口簿，將依法函送內政部，並進一步擴大查察，呼籲國人勿落入中共的統戰陷阱，確保台灣自由民主淨土不被敵對勢力侵犯。（看完整報導）

公平會通過新新併 最後一哩路等金管會點頭

公平會委員會議8日決議，有關台新金控公司與新光金控公司結合案，因結合後市場力量有限，沒有顯著限制競爭疑慮，不禁止結合。目前「新新併」剩最後一哩路，只要取得金管會等主管機關核准，就可完成合併程序。（看完整報導）

傳尹錫悅逃出官邸藏身第三地 辯護律師否認

傳言指出，因戒嚴風波遭彈劾停職且面臨逮捕的韓國總統尹錫悅可能已逃出總統官邸。消息人士稱，警方3日試圖執行尹錫悅逮捕令時，仍確定他人在官邸，尹錫悅至少到這個星期初都在家。對此，警方8日表示，他們正在追蹤尹錫悅的位置。尹錫悅辯護律師尹甲根則否認逃離官邸的說法，指8日在官邸跟尹錫悅見過面，聲稱那是意圖中傷尹錫悅的「惡意謠言」。（看完整報導）

Meta取消美事實查核計畫 專家憂為假消息開大門

社群媒體巨擘Meta 7日宣布將結束美國事實查核計畫，震驚各界，並引發惡意假訊息研究人員嚴厲批評，警告這可能會為虛假敘述敞開大門。在美國極端兩極化的政治環境中，事實查核與惡意假消息研究一直是熱門議題，美國保守派倡議者認為，這是限制言論自由與審查右翼言論的工具。分析人士認為，這項重大政策轉向是為了安撫總統當選人川普。（看完整報導）

杜魯道請辭總理 方慧蘭、趙美蘭等6人列自由黨黨魁熱門候選名單

加拿大總理杜魯道6日宣布將請辭，新任自由黨黨魁競選啟動，新人選3月接棒後恐在數週內面臨大選。法新社報導，由於執政的自由黨民調支持度極低，無論誰獲選為黨魁，下次大選後都可能淪為在野黨，因此新任黨魁勢必得負起重建政黨的重責大任。美國候任總統川普的盟友馬斯克已表態支持杜魯道的對手、保守黨領袖博勵治角逐總理一職。反觀自由黨至今還未有人正式宣布參選黨魁，但黨內熱門候選人名單已逐漸浮出檯面。（看完整報導）

輝達台灣總部選址 黃仁勳：可能在COMPUTEX宣布

輝達執行長黃仁勳8日在CES記者會上，針對在台灣設立海外總部的相關考量回應表示，現有辦公室空間過小，正在尋找合適用地，也許會在台北國際電腦展上宣布一些事。同時黃仁勳也透露將到台灣參加輝達的農曆新年尾牙，今年台北國際電腦展則將於2025年5月20日至23日登場，代表黃仁勳上半年可能兩度造訪台灣。（看完整報導）

麻疹中部醫院群聚擴大民眾爭打疫苗 疾管署：大流行機會不大

麻疹中部醫院群聚擴大，基層醫院反映不少民眾想自費打MMR疫苗，但庫存不足，盼釋出公費疫苗。疾管署指現在自費疫苗庫存共約2.7萬支，建議接種對象為醫護及前往流行區的民眾。疾管署預防接種諮詢小組召集人李秉穎也說，因是台灣MMR疫苗接種率高，過去曾發生多次群聚案件，但都沒有大規模擴散開，目前也沒有大規模爆發流行傾向。（看完整報導）

台灣舉辦2026拔河世錦賽恐跳票 北市表態協助盼解套

中華拔河運動協會3年前成功申辦2026年世界室內拔河錦標賽，並選定新北市新莊體育館作為比賽場地。然而，去年7月新北市體育局告知檔期無法配合，希望協會將比賽日期順延1週；不過協會回覆，已和國際總會簽約並公告，若更改日期恐有違約之虞，甚至可能遭取消承辦權。台北市8日表態願意協助，可望讓賽事解套。（看完整報導）

開箱老照片》第一本觀光護照

二戰後，政府基於國家安全考量、節省外匯、方便管理等因素，未開放人民出國觀光。申請普通護照需有探親、商務、留學等事由，有人會以公務考察，或透過旅行業者違法代辦等方式出國旅遊。之後因台灣經濟起飛，國民平均所得快速成長，行政院院會於民國67年11月同意將觀光列為核准出國事由。外交部領事事務處並於68年1月9日正式核發第一本觀光護照給申請出國觀光的吳永川，代表政府鬆綁人民出國觀光的第一步。（看完整報導）

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