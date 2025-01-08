台灣舉辦2026拔河世錦賽恐跳票 北市表態協助盼解套

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（中央社記者黎建忠、黃旭昇、陳昱婷台北8日電）中華拔河運動協會3年前成功申辦2026年世界室內拔河錦標賽，去年卻被新北市體育局告知檔期無法配合，比賽恐跳票，台北市今天表態願意協助，可望讓賽事解套。

中華民國拔河運動協會在多年努力下，2021年4月17日申辦會議上獲得22個會員國中的20張同意票，成功讓2026年世界室內拔河錦標賽在台灣舉行，而當初提報的比賽場地，就選定新北市新莊體育館。

國際拔河總會（TWIF）曾派人來台到新莊體育館進行場勘，去年4月則和中華拔河運動協會簽署合約，比賽日期定於2026年3月12日至15日，並已在總會官網公告。

沒想到，去年7月新北市政府發文告知協會，2026年3月12至14日將於新莊體育館舉辦「萬金石馬拉松博覽會」，希望協會將比賽日期順延1週；不過協會回覆，已和國際總會簽約並公告，若更改日期恐有違約之虞，甚至有可能遭取消承辦權。

新北市府體育局長洪玉玲接受中央社記者電訪表示，萬金石國際馬拉松競賽已經是台灣特色馬拉松競賽，歷年也邀請國際選手來台參賽。固定於比賽前3天在新莊體育館舉行「萬金石馬拉松博覽會」。

體育局說，因為賽事的養成固定客群與跑者習慣不易，競賽時間與場館須固定，不宜更動。2026年3月12日至14日預計例行在新莊體育館舉行「萬金石馬拉松博覽會」，實在無法更動。

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體育署後續也介入協調，台北市政府則希望讓比賽照原日期進入台北小巨蛋舉行。但昨天在公益檔期審議委員會上，拔河協會又被要求改期或移到其他場地舉辦，主因是同一時段檔期已有其他單位預定。

台北市體育局競技運動科長李榮晉今天解釋，公益檔期審議委員會負責討論並決議小巨蛋等場館的公益檔期使用，委員昨天初審會議中詢問HBL、舞王公開賽是否有機會協商賽事日期並獲正面答覆，後續將協助討論舉辦時段，讓各項賽事圓滿進行。（編輯：龍柏安）1140108