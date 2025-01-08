輝達台灣總部選址 黃仁勳：可能在COMPUTEX宣布

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（中央社記者張欣瑜拉斯維加斯7日專電）輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天在CES記者會上，針對在台灣設立海外總部的相關考量回應表示，現有辦公室空間過小，正在尋找合適用地，也許會在台北國際電腦展上宣布一些事。

黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）舉辦國際媒體記者會。輝達之前傳出將在台灣設立海外總部，黃仁勳被問及相關考量，僅簡短表示輝達在台灣員工很多，現有辦公室太小，因此必須解決這個問題。

他表示，輝達正在尋覓合適地點，也許會在台北國際電腦展（COMPUTEX）宣布一些事。

外傳台北市第一殯儀館空地也可能是選擇，黃仁勳會後表示並沒有參與太多。

另外針對與聯發科在GB10超級晶片上的合作，黃仁勳指出，輝達與聯發科在多項領域都有合作，包括自駕車應用。聯發科與輝達合作設計、並為輝達AI超級電腦Project DIGITS量身打造GB10，晶片一開始就很完美、性能優異、低功耗表現上相當出色。

輝達6日發布多項新產品和工具、持續推動人工智慧（AI）革命，當中包括個人AI超級電腦Project DIGITS，能夠讓用戶在自己的桌機系統開發並執行模型推理，這款產品便是搭載GB10超級晶片，推出後受到外界期待。

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至於與其他台灣廠商的進一步合作，黃仁勳說，可能在台北國際電腦展會再宣布其他合作計畫。他也說，再去台灣一定會去夜市，並盛讚台灣芒果好吃。

今年CES舉辦期間，正值美國總統當選人川普（Donald Trump）即將就職之際，加徵關稅議題受到關注。對於可能引爆的貿易戰，黃仁勳表示他並不擔憂，相信政府會做出正確選擇，輝達將盡力為客戶提供最好的服務，他也不排除與川普碰面的機會。（編輯：陳慧萍）1140108