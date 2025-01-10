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高雄長庚推廣兒童腎臟移植 助8歲病童擺脫洗腎

2025/1/10 16:59（1/10 17:31 更新）
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高雄長庚10日分享一名8歲腎臟病病童移植故事，施小妹3歲時確診腎病症候群，5歲開始洗腎，後續更發生心臟衰竭，所幸在長庚團隊協助下，施小妹已成功換腎4個月。（高雄長庚提供）中央社記者林巧璉傳真 114年1月10日
高雄長庚10日分享一名8歲腎臟病病童移植故事，施小妹3歲時確診腎病症候群，5歲開始洗腎，後續更發生心臟衰竭，所幸在長庚團隊協助下，施小妹已成功換腎4個月。（高雄長庚提供）中央社記者林巧璉傳真 114年1月10日
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（中央社記者林巧璉高雄10日電）8歲腎臟病童施小妹3歲時確診罹患腎病症候群，5歲就開始洗腎，後續更發生心臟衰竭；在高雄長庚兒童腎臟移植團隊協助下，施小妹已成功換腎4個月，也長高長胖了。

高雄長庚今天發布新聞稿表示，台灣兒童末期腎病（ESRD）的發生機率約為每年每百萬人新增5至10人；長庚表示，對末期腎臟病的孩童、青少年來說，終身洗腎在身心、發育等都會造成負面影響，此時移植會是最好的治療，但低體重及12歲以下的腎臟移植，有時會因為血壓較成人低而易形成血栓栓塞而導致失敗。

高雄長庚自2016年推展兒童腎臟移植，醫師鄭元佐表示，針對小兒病人的做法是將移植腎吻合在主動脈及下腔靜脈，讓腎臟的血液灌流較好（成人是接合在外髂動/靜脈）。目前已完成10名病童，包括5名12至18歲；5名12歲以下幼童，最小年齡為4歲3個月，且病童及腎臟存活率皆100%。

長庚也分享一名8歲病童的移植故事，施小妹3歲時感冒出現全身浮腫，至大醫院抽血檢查確診罹患腎病症候群（局部節段型腎絲球硬化症FSGS），一開始需每週3天到醫院注射白蛋白，半年後效果不如預期，決定遠赴外縣市求醫，4歲那年幾乎約有1/3的日子都住在醫院。

她5歲開始腹膜透析，並多次發生腹膜炎；6歲時因為長期脫水不佳影響心臟收縮，最後確診為心臟衰竭，經常因為肺積水往返急診，且需要進加護病房打強心針，狀況變得更加棘手，甚至不太樂觀。

施爸爸說，過去有醫師告知病童體重達20公斤時可以「腎臟移植」，這對家人來說是天大好消息，但施小妹因腎臟失去功能需飲食限制，儘管輔以施打成長激素，體重仍只有15、16公斤。施小妹去年初再度因腹膜炎入院，且檢驗出超過4種病毒，在持續發燒找不到原因的情況下，為確保沒有細菌殘留，拔掉了腹膜透析以及臨時血液透析的管路，因反覆植管，發生腸沾黏情形。

施爸爸說，有朋友提供高雄長庚移植評估的資訊，去年5月帶著女兒轉到高雄長庚「腎臟移植門診」掛號，腎臟移植團隊負責人鄭元佐診療評估後，確認施小妹適合接受移植。

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施爸爸說，去年自己生日當天，一家人正準備慶生時，接到了醫院通知施小妹配對到大愛天使腎臟捐贈的通知，「這是上天和大愛天使給家人們最好的禮物。」

高長指出，在腎臟移植團隊的努力下，施小妹順利完成移植手術，術後腎臟很快的發揮功能順利排尿。目前完成移植4個多月，體重已增加2公斤，身高更是多了7公分。（編輯：李淑華）1140110

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