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高鐵15日董事會擬改選 江耀宗致信同仁感恩不捨

2025/1/11 10:04
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（中央社記者汪淑芬台北11日電）行政院日前已同意，台灣高鐵公司董事長職務由該公司總經理鄭光遠代理。台灣高鐵預定15日召開董事會並改選。現任董事長江耀宗昨天深夜致同仁的一封信，表達感恩與不捨。

交通部9日發布新聞稿，感謝江耀宗完成階段性目標，使台灣高鐵業績屢創新高，在董事長遴選前，為了穩定高鐵運作，並考量高鐵與日方新購新車合約進行中，將借重現任總經理鄭光遠專業性，暫為代理董事長職務，持續為社會旅運大眾提優質的旅程服務。

交通部官員說，台灣高鐵15日原本就有既定董事會，若相關程序完成後，預計當天辦理改選，鄭光遠將以代理方式擔任台灣高鐵董事長。

台灣高鐵於104年經政府協助完成財務改革，成為公有民營公司，15名董事中，交通部代表2名，中華航空事業發展基金會代表3名，目前江耀宗是航發會指派代表之一。

目前航發會董事長為交通部次長陳彥伯，他說，航發會將另指派鄭光遠為航發會在台灣高鐵的董事代表之一。

江耀宗昨天深夜致全體同仁的信中，寫下「回首這些年，我們共同經歷了許多挑戰，也攜手創造了無數的榮耀時刻，此刻內心充滿感恩與不捨。」

江耀宗說，「八年前，我懷抱著責任與期待接下董事長這個職務。高鐵肩負突破時空阻隔、拉近國人與在地關係的重要使命，一路走來，我見證了每一位同仁不辭辛勞的付出，以及對專業與品質的不懈追求。無論是接戰、精進服務或是提升績效，您們的努力成就了今天的高鐵，成為全國甚至國際上的標竿企業，您們真的很棒！」。

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江耀宗向同仁致上最深的謝意與祝福，他說，「是您們的堅持與努力，讓高鐵在過去8年間，成為許多人心中最值得信賴的交通工具，也讓我此生引以為傲。」

江耀宗於105年10月18日擔任台灣高鐵董事長，至今已任職8年3個月。（編輯：李亨山）1140111

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