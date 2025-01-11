串聯高鐵彰化站、台鐵田中站 田中支線工程動土

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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）田中支線鐵路新建工程今天舉行動土典禮，交通部長陳世凱說，串聯高鐵及台鐵的田中支線工程完工後，未來田中有高鐵及台鐵的3個車站，對田中發展來說，是值得開心的好事。

「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」田中支線鐵路新建工程今天上午舉行動土祈福典禮，出席的有交通部長陳世凱、彰化縣長王惠美以及民進黨籍立法委員陳素月等人。

陳世凱致詞時說，田中支線鐵路新建工程經費約需新台幣80億元，工程完工後，台鐵田中站將成為全台第一個以木材建構的車站，未來田中鎮則有高鐵彰化站、台鐵田中站及新田中站等3個車站，對田中發展來說，是值得開心的好事，希望工程順利進行，讓田中支線建設成為成功典範。

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王惠美表示，針對田中高鐵特定區土地，縣府做了非常多的協調，也請台鐵盡快提出都市計畫，縣府會全力配合審議，且為提升未來田中支線的效益，縣府已引進公共自行車，在高鐵彰化站及田中火車站等地設站。

根據交通部提供資料，高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫，由台鐵公司委託鐵道局設計及施工，經費約為80億元，規劃在高鐵彰化站與台鐵田中站間，新建全長約3公里的田中支線，並在高鐵站旁新設台鐵新田中車站，預定民國120年通車，台鐵田中站另將進行裝修及旅運服務設施改善工程，提升車站及其周邊環境品質及舒適性。（編輯：謝雅竹）1140111