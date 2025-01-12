零關稅紐乳來了4 / 本土酪農不怕進口乳挑戰 盼政府協助2件事

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今年元旦起進口紐西蘭乳品零關稅，台灣乳品市場面臨洗牌，農業部祭出對策，包括去年補助學童「班班喝鮮乳」，不料配套不足執行困難喊停。酪農期待補助學童飲乳政策能續辦，也致力高品質及打造品牌競爭力，爭取「鮮」字標示僅限於14天效期的國產鮮乳、連鎖手搖飲料店要標示乳品來源，要讓國人認同在地才夠新鮮。

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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）面對紐西蘭乳品零關稅，且進口乳品廣泛運用於飲料，恐衝擊本土酪農產業，屏東酪農表示，對台灣本土鮮乳有信心，不怕外來挑戰，盼政府協助標示來源及進口乳不能用「鮮」字。

屏東高大牧場飼養800至900頭牛，堅持自產自銷，注重品質而非產量。負責人陳東杰說，近年因進口乳品廣泛應用在飲品上，慢慢替代台灣鮮乳，但口味卻不及台灣乳品濃純香，因進口乳品成本較低，排擠台灣乳品國內通路，這情況在紐西蘭乳品零關稅之後，會更加劇。

陳東杰強調，確保牛隻都能攝取足夠營養，有專業營養顧問，負責調配研發飼料配方，為牛隻提供優質飼養環境及保持健康狀態，這就是用心打造本土乳品牌，更希望政府能守護台灣酪農產業。

「對台灣乳品有信心，不怕進口奶挑戰。」陳東杰不諱言，就像台灣把國產豬肉與進口豬肉區分開來，乳品也是一樣，產品若能清楚標示使用乳品是台灣鮮乳或進口乳品、原料成分及產地等資訊，這樣不只保護消費者，也照顧到台灣酪農。

陳東杰說，進口乳品不能用「鮮」字，因為定義難辨，也會讓消費者產生錯覺，真正產地直送的乳品，才是「鮮乳」；另外，堅持走自己的路，將牛奶生活化，開發牛奶系列沐浴乳、洗髮精、面膜及機能性保久乳等商品，盼拓展通路，增加牛奶可運用性。

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為扶植酪農產業，屏東縣政府輔導在地酪農成立「阿猴鮮乳」品牌，受到民眾喜愛。其中，供應的酪農戶麗珠牧場負責人吳傳武面對進口乳品挑戰，他笑稱「我們只會養牛，說真的，對市場銷售很陌生。」

吳傳武說，到底消費者對於紐西蘭乳品能不能接受，還是未知數，不過在台灣自產自銷的乳品，當天現擠出來的牛奶，可能不到3天時間，就能送到消費者手中，這才是真正的新鮮。（編輯：陳清芳/陳政偉）1140112

屏東高大牧場確保牛隻都能攝取足夠營養，有專業營養顧問，負責調配研發飼料配方，為牛隻提供優質飼養環境及保持健康狀態，這就是用心打造本土鮮乳品牌。中央社記者李卉婷攝 114年1月12日