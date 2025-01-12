零關稅紐乳來了5 / 平價小農品牌找出路 酪農嘆經營變數多

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今年元旦起進口紐西蘭乳品零關稅，台灣乳品市場面臨洗牌，農業部祭出對策，包括去年補助學童「班班喝鮮乳」，不料配套不足執行困難喊停。酪農期待補助學童飲乳政策能續辦，也致力高品質及打造品牌競爭力，爭取「鮮」字標示僅限於14天效期的國產鮮乳、連鎖手搖飲料店要標示乳品來源，要讓國人認同在地才夠新鮮。

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）零關稅紐乳壓境，台灣四大鮮乳品牌調節供應鏈，屏東縣政府媒合經銷與通路推出小農「阿猴鮮乳」，卻因經銷商易手而改名，反映出薄利多銷能否持續穩健經營，成了小農品牌的變數。

今年元旦起，紐西蘭乳品零關稅，因應市場秩序重整，統一、味全、光泉、義美等四大鮮乳品牌供應鏈篩選契約戶調節乳源，農業部則補助酪農淘汰寡產乳牛、乳品做區分標示；另外，規範手搖飲標示乳品來源、續辦學童乳等都在討論中，自創小農品牌上市也是對策之一。

從大廠契約農轉為小農品牌酪農戶的吳傳武告訴中央社記者，味全可能是在市占率考量下，當初突然解約，6戶受害，在屏東縣政府協助下，呈禾康跳出來承接，以屏東原地名「阿猴」創立小農品牌「阿猴鮮乳」。

他說，加上通路家樂福也賣縣府面子，上架費較優惠，2023年5月起開賣「阿猴鮮乳」，因為品質佳、價格親民，一直很熱銷。

吳傳武說，能有人接手做品牌，當時真的鬆了一口氣，但沒想到後來呈禾康疑似有其他事業的債務問題影響營運，阿猴鮮乳賣到2024年10月底，事發時他就少了2個月乳款、約新台幣470萬元，壓力非常大；幸而呈禾康找了捷年集團旗下食品公司吉力家接手，重新登記，改以「阿猴在地鮮乳」之名銷售。

有眼尖的消費者發現，阿猴鮮乳改名之後，少了台灣鮮乳標章，生乳加工業者也不是原本的台農。吳傳武說，鮮乳標章會恢復，台農以優惠價加工，後面也被欠款，所以不再代工，轉換加工業者。

吳傳武反問記者：「好不好喝？」得知購買者對品質和口感都很肯定，他說，國產鮮乳品質幾乎都很好，因為政府品管項目不少，營養價值、口感都比多數進口好，保鮮期僅14天，當然比較好。

所以當他看到有進口超高溫殺菌的長效乳標「鮮乳」，感到「非常生氣」，只是因為全天都要照顧乳牛，沒時間北上抗議而已。

回頭談到小農品牌一路走來的歷程，吳傳武說，大廠收乳不會欠款，味全38年沒欠過一毛錢，基本乳價分季給之外，冬季加3元、暖季加5元、夏季加7元，大廠行情差不多如此，品質更優也會加錢，還有合作獎金。

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他說，換成小農品牌全部只加3元，一年收入少了200萬元，影響明顯，所以當初最高峰6戶日產10到11公噸，供應1萬瓶1公升裝，第2度易手剩5戶，日產減至5到6公噸，後續好壞未知數，但業者也有允諾夏季、暖季先加3元，明年冬季會加4元。

最後他說，也曾想過自己來經營比較穩定，但是照顧乳牛占去太多時間，須有人力才能自營。（編輯：陳清芳/陳政偉）1140112

原小農品牌「阿猴鮮乳」熱銷，因經銷商易手，改名「阿猴在地鮮乳」，反映出小農品牌不易，該品牌的屏東酪農認為除非酪農人力夠能自營，否則經營變數多。（吳傳武提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年1月12日