零關稅紐乳來了3 / 班班喝鮮乳喊卡 花蓮酪農：無直接影響仍待觀察

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今年元旦起進口紐西蘭乳品零關稅，台灣乳品市場面臨洗牌，農業部祭出對策，包括去年補助學童「班班喝鮮乳」，不料配套不足執行困難喊停。酪農期待補助學童飲乳政策能續辦，也致力高品質及打造品牌競爭力，爭取「鮮」字標示僅限於14天效期的國產鮮乳、連鎖手搖飲料店要標示乳品來源，要讓國人認同在地才夠新鮮。

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）「班班喝鮮乳」政策，花蓮縣酪農認為立意頗佳，最大癥結在於冷鏈運送問題，雖已喊卡，但由乳品製造公司跟政府簽約，間接影響到酪農收購量，加上冬季乳品易滯銷，後續待觀察。

農業部、教育部因應紐西蘭乳品進口零關稅對台灣酪農造成衝擊，並希望協助學童獲得營養，因此推出「班班喝鮮乳」政策，提供國產鮮乳給國小與附設幼兒園學童，但去年9月上路後因冷鏈不足、配送不及等問題，導致多數學校執行困難而改採保久乳，最終宣布停辦。

花蓮縣政府農業處表示，縣內共5戶酪農，所生產的牛乳由其他縣市乳品大廠收購。政策若能延續，對於畜牧業者而言，將可持續提供穩定的市場需求，讓業者有更充足時間進行產業升級，並朝向多元化發展；特別是乳品加工、技術創新及產銷整合的推動，有利為整個產業鏈注入新動能。

花蓮縣最大規模的酪農業者范君諺接受中央社記者採訪表示，產銷班成員都肯定「班班喝鮮乳」政策，但是牛乳是鮮食，一定要冷鏈運送，若迫於現實轉型為「班班有保久乳」，似乎是本末倒置。

范君諺說，支持縣府鼓勵的產地鮮乳自產自銷，但花蓮縣消費人口數不多，自然有過剩情形，事實上，他10多年前就在瑞穗鄉創設乳品加工廠及自有品牌銷售全台，尤以北北基為主要市場。

對於偏鄉學校，鮮乳要在保鮮期內送達，確實困難。他說，在國外看過鮮乳販賣機，若引進偏遠地區學校，一週補充1至2次鮮乳（在有效保存期內），每次數十公升，學童可自行攜帶杯子盛裝然後立即喝掉，或許可解決當前困境。

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范君諺的父親在1987年首次進口31頭乳牛開始飼養，如今已轉型為有1500多頭乳牛的企業化經營牧場，范君諺接棒後更朝動物福利、通過產銷履歷目標邁進。他說，每天生產鮮奶16公噸，其中一半以自有品牌於全省通路銷售，另一半供應國內大的乳品製造公司。

范君諺指出，乳牛是自己牧場育種繁殖，計畫擴充到2200頭；生產的鮮乳是業界極少數的攝氏65度巴氏德低溫殺菌法，保留更多乳鐵蛋白等，口感貼近生乳的清爽感。因為離牧場近的優勢，雖然製程成本高，但目標是要做更趨近於日本鮮乳的口感，更高品質才能免於市場削價競爭。（編輯：陳清芳/陳政偉）1140112

花蓮縣酪農表示，支持縣府鼓勵的產地鮮乳自產自銷，但花蓮縣消費人口數不多，會有過剩情形。中央社記者李先鳳攝 114年1月12日