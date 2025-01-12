民團要求謝國樑出席四接環評會議 兌現選前承諾

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）環境部17日將召開第6次四接環評初審會議，守護外木山行動小組明天將與公民團體在基隆市府門口舉行記者會，邀基隆市長謝國樑出席環評會議，兌現選前承諾。市府對此暫無回應。

台電公司擬在基隆外木山海岸填海造地建設「四接」，計畫拆除協和電廠現有的4部燃油機組，並原址改建2部燃氣複循環機組及附屬設施，另也將填海造陸並興建防波堤、LNG（液化天然氣）卸收碼頭等設施。

環保署於民國112年7月7日召開延續會議續審四接環評案，多名立委及謝國樑首先提出程序發言，認為台電提出的3.0版本已與原本方案不同，須重新進行範疇界定，且台電也應先獲得基隆市府同意，環評才能繼續審。

會議期間因環保署突然變更會議室引發爭議，在場立委與民眾不滿高喊黑箱審查，在約10多名登記發言民眾發言後，環評會議主席簡連貴突然說，這樣的開會效果不好，無法讓民眾好好發言，最後擇期再審環評。

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環境部將於17日上午召開四接環評案第6次初審會議，預計全天審查此案，守護外木山行動小組今天表示，環境部恐強行通過影響基隆港經濟發展，且造成威海營區、內木山營區國安問題，以及犧牲基隆海洋永續的「填海造地蓋四接」最爛方案。

守護外木山行動小組指出，明天上午9時30分將與多個公民團體、市民前往基隆市府門口舉行記者會，再度邀請謝國樑、國民黨立法委員林沛祥，比照112年7月間全程參與環評會議，並要求謝國樑兌現選前守護基隆市港及海洋的承諾。（編輯：戴光育）1140112