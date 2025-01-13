冷氣團加輻射冷卻 早晚寒冷日夜溫差大

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（中央社台北13日電）交通部中央氣象署表示，今天清晨強烈大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效應，各地天氣寒冷，白天開始冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，入夜後溫度下降快速，日夜溫差大。

氣象署指出，清晨強烈大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效應非常明顯，各地天氣寒冷，西半部及宜蘭、金門、馬祖低溫約攝氏6至12度，其中基隆、新北、新竹至台南及南投有局部6度以下低溫發生的機率，花蓮、台東局部地區也有10度左右低溫，澎湖則約14度，清晨請做好保暖工作。

白天開始冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，北部、東半部及澎湖、金門高溫回升至18到21度，中南部22、23度，馬祖14度，但入夜後溫度下降快速，日夜溫差大，尤其西半部會有10到15度的溫差，留意溫度變化適時增減衣物。

氣象署指出，水氣偏少，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。

氣象署提醒，恆春半島、蘭嶼、綠島及澎湖易有8至9級強陣風，海邊活動請注意。

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近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，上山活動務必注意安全。

由於天氣寒冷，農漁養殖業及山坡地作物請注意防範寒害；使用瓦斯熱水器具留意通風，以避免一氧化碳中毒；家中若有年長者、孩童或心血管疾病患者應特別注意保暖。（編輯：管中維）1140113