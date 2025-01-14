台灣印度引進移工第2次工作會議 2月底前召開
2025/1/14 14:42（1/14 15:04 更新）
（中央社記者吳欣紜台北14日電）台灣計畫引進印度移工，去年11月與印度方達共識，初期優先引進傳產製造業，首批1000名，其中5%採直聘制度，勞動部今天說，2月底前將召開第2次工作會議，討論直聘細節等。
台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），盼引進印度移工填補產業缺工人力，但離真正開放引進還有許多流程，包含規劃引進細節、雙邊行政法規作業細節建立。
勞動部與印度方去年11月8日召開首次工作會議，印度高階官員來台進行一連串參訪行程，會中也達成多項共識，包含未來將定期召開工作會議，原則每2個月召開1次，必要時會召開臨時會議。
勞動部勞動力發展署副組長莊國良今天告訴中央社記者，台灣印度第2次工作會議希望於2月底前召開，但詳細時間還要跟印度方確認，屆時將討論第1次工作會議達成共識的細節。
台灣印度雙首次工作會議，雙方同意初期引進印度移工1000名，其中5%採直聘制度，當時雙方也同意各自指定直接聘僱專責單位，台灣為勞動力發展署的直聘中心，印度方則指定海外移工保護司為專責單位，並將透過eMigrate 2.0線上系統配合執行。
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莊國良說，印度移工過去到其他國家沒有使用過直聘制度，所以這次工作會議將向印方介紹台灣的直聘制度、系統及經驗等，而台灣針對印度所使用的eMigrate 2.0線上系統也有提出一些問題，屆時也會請教印度方該系統怎麼運作等。
莊國良說，第2次工作會議召開時間、流程等都還需要跟印度方確認，但目標2月底前召開第2次工作會議。（編輯：陳政偉）1140114
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