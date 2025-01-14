永安濕地中毒黑面琵鷺「興達一號」康復 原地繫放

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄興達發電廠生態專員去年底在永安濕地內，發現一隻疑似肉毒桿菌中毒的黑面琵鷺亞成鳥，經救治後目前已康復，今天進行原地衛星繫放，讓這隻黑面琵鷺重返大自然。

興達發電廠生態專員於2024年12月19日在永安濕地內，發現一隻疑似肉毒桿菌中毒的黑面琵鷺亞成鳥，隨即送往生物多樣性研究所野生動物急救站治療，目前這隻黑面琵鷺已康復。

台灣電力公司表示，這隻黑面琵鷺在由台南鳥會及屏東科技大學協助佩戴衛星發報器後，今天在永安濕地進行原地衛星繫放，讓這隻被命名為「興達一號」的小黑面琵鷺重返大自然。

參與這次野放的台電專業總工程師温桓正表示，永安濕地的黑面琵鷺從12年前的102隻，增加到現在的427隻，顯示興達電廠長期致力於濕地經營及保育水鳥工作的成效。

生多所急救站獸醫師詹芳澤指出，過往黑面琵鷺發生肉毒桿菌毒素中毒事件多發生於台灣西南沿海濕地，常發生於雨水較少的冬季。

詹芳澤說，黑面琵鷺因誤食中毒的魚、蝦、貝類導致間接性中毒，食入毒素讓運動神經傳導受阻，導致運動遲緩、無法飛行，只能以翅膀滑行移動，嚴重者呈現開口呼吸、軟頸等危及動物生命症狀，若未能及時獲得血清治療，死亡率高達80%至90%。

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台南野鳥學會常務理事郭東輝表示，今天為「興達一號」繫上腳環、戴上GPS衛星發報器後，不僅可獲知「興達一號」未來3個月在永安濕地活動情形，等到4月「興達一號」從台灣北返時，不論牠的遷徙路徑或出生地，都將由GPS衛星發報器來解密。

台灣電力公司今天發布新聞稿指出，永安濕地目前正值賞候鳥季節，歡迎全世界鳥友與國內民眾，都能到永安濕地來賞鳥、看黑面琵鷺，並踴躍參加興達電廠舉辦的「永安濕地，興光羽影」攝影比賽。（編輯：陳仁華）1140114