合歡山短暫降冰霰 台14甲翠峰至大禹嶺夜間預警封閉

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）合歡山今天短暫降冰霰，不過路面未明顯積雪。交通部公路局指出，受大陸冷氣團影響，台14甲線夜間仍有路面結冰及固態降水機率，今晚至明晨預警封閉翠峰至大禹嶺路段。

大陸冷氣團加上水氣，合歡山今天上午短暫固態降水（冰霰或雪），由於雪量不多，路面未有明顯積雪覆蓋；另外，一名男子昨天晚間至今天凌晨穿著雨衣在海拔3275公尺武嶺亭逗留約10小時，期間不時透過合歡山即時影像轉播頻道與網友互動，甚至大跳「16蹲」舞。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區、東區分局依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山海拔3000公尺以上路段，受大陸冷氣團影響，夜間環境溫度在冰點以下，有局部路面結冰及固態降水機率，路側局部殘冰、殘雪不易消融。

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中區分局指出，維護用路安全，今天晚間6時至明晨7時，預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，車輛只出不進，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線；16日清晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。

中區分局指出，台14甲線31公里處武嶺至33公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒、夜間視線不良，加上殘冰未融，車輛極易打滑失控，因此今晚8時起夜間雙向封閉，不開放通行；另外，台8線中橫臨37便道增開下午5時30分通行時段，僅限造冊農產運輸大貨車往谷關。（編輯：陳仁華）1140115