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澎湖冬季串聯24家廟宇 推元宵乞龜集章活動

2025/1/15 18:02（1/15 19:06 更新）
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觀光署副署長林信任（左3）等人15日宣布，2025年澎湖四季旅遊系列活動將從2月正式開跑，在「冬—訪古季」中的首場活動串聯了澎湖24家廟宇，共推「元宵乞龜集章」活動，2月11日至14日將登場。（交通部觀光署提供）中央社記者余曉涵傳真 114年1月15日
觀光署副署長林信任（左3）等人15日宣布，2025年澎湖四季旅遊系列活動將從2月正式開跑，在「冬—訪古季」中的首場活動串聯了澎湖24家廟宇，共推「元宵乞龜集章」活動，2月11日至14日將登場。（交通部觀光署提供）中央社記者余曉涵傳真 114年1月15日
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（中央社記者余曉涵台北15日電）為吸引更多旅客赴澎湖遊玩，交通部觀光署今天公布2025澎湖四季旅遊活動內容，其中2月到4月將以「冬—訪古季」為主題，串聯澎湖24家廟宇，讓旅客在元宵期間集章換綠蠵龜公仔。

交通部觀光署今天舉辦「2025澎湖四季旅遊」活動啟動記者會，會中公布今年「2025澎湖四季旅遊」系列活動內容，包含「冬-訪古季」、「春-賞鷗季」、「夏-石滬季」及「秋-奇岩季」，遊程內容結合生態導覽、手作體驗與文化走讀，以永續旅遊為核心，邀請旅客深入探索澎湖之美。

觀光署說，2至4月「冬—訪古季」中的首場活動為元宵節乞龜，澎管處串聯澎湖24家廟宇，共同推出「元宵乞龜集章」活動，於2月11日至14日舉行，活動期間提供1200隻限量綠蠵龜公仔供集章兌換，集滿章戳的參與者還可參加抽獎。

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觀光署指出，5至8月的「春-賞鷗季」將帶領遊客搭船跳島賞鷗，認識多種燕鷗的生態奧秘；6至9月的「夏-石滬季」邀請遊客深入吉貝島，體驗石滬文化並參加夜間觀星活動；9至11月的「秋-奇岩季」則以壯麗的澎湖地質景觀為主軸，讓遊客感受大自然的鬼斧神工。

觀光署指出，面對旅遊趨勢與型態的轉變，將深度挖掘澎湖在地魅力，整合自然地質景觀、海洋與生態資源、農漁產業以及人文古蹟，依季節與氣候推出主題化旅遊，讓澎湖成為一年四季皆適合旅遊的度假勝地。（編輯：謝雅竹）1140115

#澎湖
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#交通部觀光署
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