14縣市低溫特報 清晨平地最冷苗栗大河7.5度
2025/1/16 08:17（1/16 08:39 更新）
（中央社記者汪淑芬台北16日電）大陸冷氣團影響，交通部中央氣象署今天持續發布雙北等14縣市低溫特報燈號。氣象署觀測，清晨平地部分氣溫在攝氏10度以下，最冷是苗栗大河7.5度。
氣象署觀測，清晨西半部及東北部平地低溫多半只有11至13度，部分低於10度以下，包括苗栗縣大河7.5度、新北石碇7.8度、新北五股8.8度、新竹峨嵋9.1度。
氣象署表示，今、明兩天大陸冷氣團影響，北部、東北部偏冷，其他地區早晚冷。
氣象署發布14縣市低溫特報燈號，橙色燈號（非常寒冷）地區，包括：新北市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫的機率；黃色燈號（寒冷）地區，包括：基隆市、台北市、新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。
透過 Google News追蹤中央社
氣象署預報，今天北部、東北部及東部偏冷，其他地區早晚冷，白天北部、東北部及東部，高溫僅15至17度，中南部及台東高溫約19至22度；離島氣溫方面，澎湖全天13至15度，金門10至15度，馬祖8至10度；由於水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及離島為多雲到晴的天氣。
氣象署預測，18日大陸冷氣團減弱，氣溫將回升，但清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷。（編輯：管中維）1140116
延伸閱讀類流感就診近10年新高 10多歲男未打疫苗二度急診、併發呼吸衰竭亡天冷拿暖暖包熱敷恐燙傷 醫：避免睡覺時使用雪山主東線飄瑞雪 雪霸處傳授高山禦寒5要訣天冷保暖讓血管有緩衝 醫提醒睡覺穿襪、被蓋到腳醫師：天冷肌肉收縮易閃到腰 多數姿勢不當造成
- 14縣市低溫特報 清晨平地最冷苗栗大河7.5度2025/01/16 08:17
- 2025/01/15 18:08
- 2025/01/15 17:40
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
新北宜苗16日白天10度以下 冷氣團18日減弱各地上午高溫逾20度