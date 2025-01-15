雪山主東線飄瑞雪 雪霸處傳授高山禦寒5要訣

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）冷氣團接連來襲，雪山主東線今天中午再次飄雪，雪霸國家公園管理處分享高山禦寒5要訣，以武俠小說口吻打趣稱「此為雪季登山之入門保暖功夫，牢記心訣，當可禦寒抵凍」。

雪霸國家公園管理處指出，冷氣團影響加上水氣足夠，中午11時20分許在雪山主東線4.5公里至5公里處，氣溫降至攝氏零下1度，並再次飄下瑞雪，步道上已有數公分厚積雪。

冷氣團一波接一波，雪管處說「沒有最冷，只有更冷」，並模擬武俠小說稱「欲達『雪山宮』，必先自功」分享5個免於受凍要訣。

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雪管處提供山友高山禦寒5大保暖功夫，首先應採「洋蔥式穿法」裡層排汗、中層保暖、外層防水；其次，頭部保暖，斷絕熱量從頭部流失，方可認清前方道路險峻；接著保護手腳，避免四肢末端受凍，才能克服冰雪岩混合地形。最後2點則是適時補充溫水、服用高熱量食物，溫胃壯身。

雪管處還預告有「下集」，「欲顯登山之功，請看下集」，下回將傳授雪攀3心法：「責任在自我 平安下山頭」。（編輯：李錫璋）1140115