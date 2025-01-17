中國恢復福建上海團客 觀光署：作法循小兩會協商

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）中國大陸文旅部今天宣布近期恢復福建、上海赴台團隊遊。交通部觀光署表示，仍待陸方公布具體作法，儘速循觀光小兩會協商。

觀光署表示，恢復兩岸雙向對等觀光旅遊是政府既定政策，歡迎大陸旅客來台旅遊的立場不變。

觀光署指出，目前為止，恢復福建、上海赴台團隊遊的相關具體實施事項，仍待陸方公布具體作法，儘速循觀光小兩會，即台旅會與海旅會，就旅遊安全及旅行品質等事項協商，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

中華民國優質旅遊發展協會理事長李奇嶽告訴媒體說，若能落實，對台灣旅行業是好消息，可以安心過年。

李奇嶽說，兩岸旅遊交流正常化是旅行業者的期盼，但仍有很多問題要克服，包括應解除台灣赴中國大陸旅遊的禁團令，期觀光小兩會恢復協商，讓相關機制重啟運作，盼兩岸政府相向而行，堆疊善意，不再惡意螺旋。

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靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰告訴媒體，2024年來台陸客數約40萬人次，福建及上海團客來台若順利推行，2025年來台陸客人數有機會到80萬人次，約為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的30%。

黃正聰認為，大陸對台灣的期待，包括：解除禁團令、取消橙色警戒、擴大海空運據點。台灣對大陸的期待，包括：全面恢復團客及恢復自由行旅客及陸生來台、啟動小兩會的溝通機制、減少統戰行為。（編輯：管中維）1140117