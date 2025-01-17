97歲肺炎在家突惡化 醫師晚上10時出診免打119

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（中央社記者曾以寧台北17日電）萬芳醫院團隊收治1名97歲肺炎患者在宅急症照護，某晚病況加劇，醫療團隊晚上約10時赴患者家中，家屬不用打119往返醫院。另一名病患的家屬也說，免住院省了很多家庭成本。

健保在宅急症照護試辦計畫去年7月起上路，北醫大體系今天在萬芳醫院舉辦年終成果記者會。

一名病患的李姓家屬提到，父親失智臥床3年，常因感染需要掛急診、排住院，每次聽到要住院就很緊張；去年7月父親又泌尿道感染合併肺炎，在急診室得知終於可以不用再為了打點滴住院，回家照護後僅3天，父親狀況就穩定下來，真的省了很多家庭成本。

萬芳醫院社區醫學部副主任楊智皓分享，另一名97歲因肺炎收治在宅急症照護的長者，某天晚上開始喘，家屬打電話給緊急聯絡中心，並經自己視訊發現患者狀況確實需要治療，因此晚上快10時帶著團隊前往個案家中，經緊急給予利尿劑，隔天再訪視時，患者精神狀況變好，成功讓家屬免打119，減少醫療浪費與舟車勞頓。

「醫院設備多高級，都不會比家裡高級。」楊智皓說，台灣民眾習慣有事就送急診，在宅急症照護有助緩解急診雍塞與住院需求；去年萬芳醫院累計共收54案，緩解完治率96.2%，共減少418住院人日數、節省住院費共約新台幣120萬元。

楊智皓指出，照護團隊包含醫師、護理師、藥師與呼吸治療師，搭配IoT遠端監測儀器，醫護人員每2到3分鐘就可以從手機或控制台端，遠端監測患者呼吸、心跳、血氧、體溫等變化，了解感染指數；北醫大體系更設有24小時緊急聯絡中心，隨時提供遠端諮詢，並協助醫療人員評估是否需要緊急出勤。

此外，因萬芳醫院常收治新北深坑、平溪、石碇等區患者，因此更與深坑地方診所合作，結合成衛星醫療群，擴大服務範圍。若真的遇緊急狀況，也有綠色通道可患者送回醫院處置。

不過，不是只要符合健保資格的患者都建議使用，楊智皓說，在家住院畢竟不像醫院按個鈴就能找到人，家屬就是醫療團隊的延伸，因此仍需評估家屬照顧與緊急應變能力。

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台北醫學大學校長吳麥斯指出，北醫體系中，萬芳醫院累計至去年底共收案54例，北醫附醫收案19例，雙和醫院則有40例。

萬芳醫院院長劉燦宏表示，台灣已經進入超高齡社會，未來住院需求將會更多，透過在宅急症照護，盼減少患者家屬往返醫院、紓解急診室與住院病床壓力、並節省醫療資源，創造3贏局面。萬芳醫院截至去年底共收案54例，為台北市之冠，病人家屬滿意度達97分零負評。（編輯：管中維）1140117

萬芳醫院醫師、護理師、藥師與呼吸治療師組成在宅急症照護團隊，萬芳醫院社區醫學部副主任楊智皓（圖）17日出席年終成果記者會指出，在家住院模式有效降低住院等醫療成本與家屬壓力。中央社記者曾以寧攝 114年1月17日