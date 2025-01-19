土豆鳥全台同步普查 逾1.6萬隻創歷年新高

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（中央社記者蔡智明雲林縣19日電）「土豆鳥大集合－小辮鴴普查」公民科學活動邁入第17年，今天上午6時至11時全台200多名志工開始同步普查；雲林縣野鳥學會表示，今年統計數目達1萬6029隻，創歷年新高。

雲林縣野鳥學會理事長蔡中文接受中央社記者訪問表示，今年共有206名鳥友參加土豆鳥報數活動，去年統1萬3085隻，今年再上層樓達1萬6029隻，創有觀察紀錄以來新高。

蔡中文指出，中部平原地帶農耕區是小辮鴴在台灣主要度冬地，全台超過90%小辮鴴集中在雲林縣。2009年起雲林縣野鳥學會開始推動「雲林縣小辮鴴普查」，2012年以後特有生物研究保育中心（現生物多樣性研究所）加入共同主辦，並廣邀全國各地鳥友前來參與普查。

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此次普查地點除雲林縣，還包括彰化縣、嘉義縣、台中市、宜蘭縣及花蓮縣，普查數目最多前3個縣市是雲林共觀察到1萬3829隻、彰化1651隻、嘉義328隻。

「土豆鳥大集合－小辮鴴普查」活動由雲林縣野鳥學會、生物多樣性研究所及黃金蝙蝠生態館共同主辦，已邁入第17年，自2014年起將調查區擴及雲林以外縣市，盼對小辮鴴在台灣度冬族群有更精確掌握。（編輯：陳仁華）1140119