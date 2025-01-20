苗栗公館清晨6.1度平地最冷 白天回暖全台有陽光

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）中央氣象署今天發布12縣市低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應，台灣本島平地清晨多處氣溫在攝氏10度以下，最冷是苗栗公館6.1度；白天全台有陽光，天氣回暖。

氣象署說，今天強烈大陸冷氣團影響加上輻射冷卻效應，各地早晚都偏冷，西半部及東北部低溫約11至14度，其他地區16、17度，苗栗以北及彰化、金、馬有局部10度左右或以下氣溫。

氣象署發布低溫特報橙色燈號（非常寒冷）區域為苗栗縣，有6度以下氣溫發生的機率；低溫特報黃色燈號（寒冷）區域，包括：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣，有10度以下氣溫機率。

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氣象署觀測，台灣本島平地清晨氣溫不到10度地區，最低是苗栗公館6.1度，其次是苗栗大河6.2度、新北石碇6.7度、苗栗西湖6.8度、苗栗造橋7.3度、基隆及台北關渡7.7度。

氣象署說，白天陽光露臉，氣溫比昨天稍回升，北部及東半部高溫19至21度，中南部可達24度左右，西半部日夜溫差大；離島氣溫，澎湖全天15至18度，金門11至19度，馬祖9至14度；天氣方面，因環境轉乾，各地為多雲到晴可見陽光的天氣。（編輯：郭諭儒）1140120