美國將退出WHO 陳時中：內部勢力已失衡

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）美國總統川普剛就職即簽署行政命令，美國將退出世界衛生組織（WHO）。行政院政務委員陳時中今天說，長久觀察下來，WHO內勢力已失衡，未來可能變成理念相近國家互相合作。

美國總統川普今天剛就職即簽署行政命令，率美國退出世界衛生組織（WHO）。川普認為，世衛在COVID-19疫情和其他國際衛生危機上都應對不力。

陳時中上午出席台大醫院年終記者聯誼會，並在會前接受媒體聯訪。他被問及怎麼看美國將退出WHO時表示，站在個人看法立場，WHO等於是一個全球在衛生領域非常重要的單位，累積了很久的資料與學者，「美國退出當然是很可惜」。

然而長久觀察下來，陳時中表示，這幾年來在WHO裡面的勢力已經失衡，所以美國覺得繼續投資不划算，他認為未來也許不管是在經濟、衛生或各方面領域，可能會變成理念相近國家互相合作，若理念相近國家能合作，且台灣能加入，對台灣來說也是一件好事情。

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陳時中直言，台灣以前完全被孤立，目前在經濟、生產鏈等各個面向上，各界都在思考想理念相近國家如何合作，才能更有韌性，當遇到困難時更能共同對抗，就像疫情也是一樣，組織內成員都能開誠布公，效果才能最大。

媒體追問，台灣未來是否不再以加入WHO為優先，而改加入其他組織。陳時中對此僅笑了笑說，這層級的問題不是他現在可以回答，但若有理念相近國家、有正確方向國家的領導之下，他是樂觀其成。（編輯：管中維）1140121