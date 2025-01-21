COVID-19兒童疫苗將用罄 疾管署追加採購

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（中央社記者曾以寧台北21日電）疾管署今天表示，國內上週增9例本土COVID-19併發重症，其中北部40多歲男性併發呼吸衰竭、敗血性休克重症。此外6個月至11歲兒童用多劑型疫苗預估今天用罄，正在向廠商加購。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報說明，國內14日至20日新增9例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發重症本土病例，與前週10例相當；自去年9月1日起截至今年1月20日，COVID-19併發重症本土病例累計455例，其中97例死亡。

重症病例中較年輕個案，防疫醫師林詠青說明，為北部40多歲男性，有高血壓、糖尿病史，從未接種過COVID-19疫苗；1月中旬出現全身虛弱、血壓偏低等症狀，就醫快篩COVID-19陽性，且胸部X光發現已肺炎，診斷為COVID-19感染併發肺炎、呼吸衰竭及敗血性休克，緊急插管、收治加護病房並給予抗病毒藥物治療。

疫苗部分，疾管署統計，截至1月20日止，COVID-19的JN.1疫苗累計接種190.6萬人次，為去年同期1.7倍。目前用於滿6個月至11歲兒童接種的多劑型COVID-19疫苗僅餘約570劑，將於今日全數用罄，疾管署發言人曾淑慧表示，正洽詢廠商另行供貨可行性。

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至於用於滿12歲以上的JN.1疫苗，疾管署表示，庫存充足，因疫苗接種後約需2週後才會產生抗體，呼籲尚未接種者儘速接種，提升群體免疫，保障自身與家人健康。

疾管署提醒，正值呼吸道疾病好發季節，新年聚會及連假期間旅遊活動頻繁，疾病傳播風險高，曾感染或先前接種非JN.1疫苗的保護力，已不足抵抗目前COVID-19流行的病毒株。政府提供的疫苗廠牌有莫德納及Novavax兩種，民眾可擇一接種。（編輯：陳清芳）1140121