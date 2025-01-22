醫提醒慢性呼吸道疾病患者 染RSV風險高10倍

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）台灣邁入超高齡社會，醫師提醒慢性呼吸道疾病患者，感染呼吸道融合病毒（RSV）惡化住院風險比一般族群高10倍；60歲以上長者若感冒後出現喘、咳嗽、痰多等症狀，但沒發燒，要當心。

RSV是一種藉由飛沫或接觸傳染的病毒，過去認為對嬰幼兒威脅較大，但台中榮民總醫院臨床試驗中心主任傅彬貴今天透過新聞稿提醒，因免疫力下降、肺部老化與其他慢性共病，例如慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘、心衰竭等，使得高齡人口染上RSV的風險高，且有較高機會因此需要住院治療。

傅彬貴接受媒體電訪說明，對於慢性呼吸道疾病患者而言，感染RSV惡化而住院的風險，比一般族群還要高10倍以上，且美國疾病管制暨預防中心（CDC）發現，60歲以上有慢性肺病或共病等病史者，得到RSV產生不良事件風險增加，75歲以上長者即便沒有慢性呼吸道疾病，得到RSV之後風險還是會變高、變嚴重，因此建議接種疫苗來預防。

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此外，傅彬貴指出，日本與南韓的研究顯示，在長照中心的老年人口於RSV高峰期時，嚴重感染RSV的機率最高可達7成。

傅彬貴提醒，RSV好發於秋冬，10月進入高峰直至隔年3月開始下降，與流感季節接近，且症狀與流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）類似，但較少發燒，若有慢性肺病或共病等病史，得到感冒後出現喘、咳嗽、痰變多等狀況，應當心是否RSV上身。（編輯：陳政偉）1140122