加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中俄伊朗北韓結成「邪惡聯盟」川普外交新挑戰
首頁 / 生活

醫提醒慢性呼吸道疾病患者 染RSV風險高10倍

2025/1/22 18:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北22日電）台灣邁入超高齡社會，醫師提醒慢性呼吸道疾病患者，感染呼吸道融合病毒（RSV）惡化住院風險比一般族群高10倍；60歲以上長者若感冒後出現喘、咳嗽、痰多等症狀，但沒發燒，要當心。

RSV是一種藉由飛沫或接觸傳染的病毒，過去認為對嬰幼兒威脅較大，但台中榮民總醫院臨床試驗中心主任傅彬貴今天透過新聞稿提醒，因免疫力下降、肺部老化與其他慢性共病，例如慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘、心衰竭等，使得高齡人口染上RSV的風險高，且有較高機會因此需要住院治療。

傅彬貴接受媒體電訪說明，對於慢性呼吸道疾病患者而言，感染RSV惡化而住院的風險，比一般族群還要高10倍以上，且美國疾病管制暨預防中心（CDC）發現，60歲以上有慢性肺病或共病等病史者，得到RSV產生不良事件風險增加，75歲以上長者即便沒有慢性呼吸道疾病，得到RSV之後風險還是會變高、變嚴重，因此建議接種疫苗來預防。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，傅彬貴指出，日本與南韓的研究顯示，在長照中心的老年人口於RSV高峰期時，嚴重感染RSV的機率最高可達7成。

傅彬貴提醒，RSV好發於秋冬，10月進入高峰直至隔年3月開始下降，與流感季節接近，且症狀與流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）類似，但較少發燒，若有慢性肺病或共病等病史，得到感冒後出現喘、咳嗽、痰變多等狀況，應當心是否RSV上身。（編輯：陳政偉）1140122

#COVID-19
#台灣
#美國疾病管制暨預防中心
#傅彬貴
傅彬貴
曾嚴重到爬1層樓也不行 新型藥物納健保助喘關
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

86
更多編輯台推薦新聞：