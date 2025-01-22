台大生修印尼語學以致用 赴茂物農業學校實戰演練

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（中央社記者李宗憲茂物22日專電）台灣環太平洋教育科學文化協會邀集修讀印尼語的11名國立台灣大學學生赴印尼交流，一行人在茂物農業學校與師生相處5天，就食農教育、語言和文化交流。台灣、印尼學生都相當期待，希望藉此更了解彼此文化。

茂物農業發展理工學院（Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor）20日迎接環太平洋教育科學文化協會邀集的11名台大學生組成志工團，展開為期5天的交流活動。

志工團指導老師、在台大教授印尼語的王麗蘭表示，團員來自台大不同科系，如國家發展、歷史和社工等，除了大學生也有碩士生。

王麗蘭向中央社指出，團員在學校都有選修印尼語課程，但在台灣只能到台北車站附近的「印尼街」練習印尼語。這次藉由志工團，到印尼實際與當地人見面交流，有更多機會實際練習印尼語。

她說：「這次從農業角度出發，希望進行食農相關的教育，除了讓印尼學生了解台灣科技發展，也可以讓台灣學生了解印尼農產品和相關需求。」

這次交流活動將聚焦於食農教育、語言教學和台灣與印尼文化分享。

駐印尼代表處農業部秘書郭肇凱表示，茂物農業發展理工學院與台灣有多項合作，如印尼農業部選派青年赴台灣農漁牧場實習計畫就包含該校學生，赴台學習成果豐碩。

郭肇凱說，這次學生交流內容都是印尼政府正推動的重要政策。有關食農教育的部分，駐印尼技術團團員將分享台灣與印尼農業發展，並介紹兩國農產品，讓印尼學生更了解台灣，台灣學生也能更認識印尼。

志工團團長張哲瑋告訴中央社，這是他第2次到印尼，之前曾到日惹（Yogyakarta）的大學參訪和實習，對印尼文史、風景和食物印象深刻，因此相當期待與農校學生交流。

另一名團員、歷史系學生洪心瑜表示，她曾接觸伊斯蘭和東南亞文化，有感於台灣與印尼文化相近，卻對印尼文化不熟悉，希望這次交流後，能回台灣分享印尼文化。

印尼新住民二代、團員劉玉婷說，她過去多次到印尼探親，但這是首次和同年齡層的印尼人交流，有很多可互相學習的地方。

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茂物農業發展理工學院學生德薇（Dewi Putri Nita）希望藉由交流認識更多台灣朋友，學習新知並擴展人脈。另一名學生烏穆魯丁（Moch Zaki Umuludin）告訴中央社，他以前只在電視上看過台灣人，這是第一次親眼看到台灣人，「希望透過活動，互相分享台灣與印尼文化」。

茂物農業發展理工學院副院長蘇莉亞蒂（Reni Suryanti）感謝來自台灣的志工團造訪，讓印尼學生能擴展眼界，也能學習他國的語言、文化和教育。（編輯：高照芬/陳妍君）1140122