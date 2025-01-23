颱風康芮致航班重落地、超時 擬裁罰華航及星宇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北23日電）去年10月底，颱風康芮侵襲台灣，造成國籍航空公司3航班重落地、9航班超時。交通部民航局完成調查，並研議裁罰華航及星宇航空。

民航局今天發布新聞稿，完成颱風康芮侵襲台灣期間，國籍航空公司航機派遣情況調查，共有3航班重落地、9航班機組員超時，除要求業者限期改善，並研議裁罰。

民航局指出，重落地的3個航班，1班是華航在松山機場，另2班是星宇航空分別在桃園機場及高雄機場；超時的9個航班，7班屬於不可抗力，另外2班都是華航。

民航局表示，針對航空公司未遵守規範部分，裁罰方式有警告或罰鍰，依民航法，裁罰金額從新台幣60萬元到300萬元，採一案一罰。

民航局說，重落地3個航班，可能因颱風微爆氣流造成的瞬間風切，導致機組員操作難度，初判尚符合機型操作限制，重落地航機經檢查並未有損傷情形。民航局已要求業者持續加強機組員側風、風切及陣風的操作訓練。

另外，9件組員超時航班部分，民航局表示，有7班因轉降至備降站機場或降落桃園後，因等待地勤等因素或風速過大無法開啟艙門造成超時，屬不可抗力；另有1航班轉降備降機場後，組員執勤時間已接近限度，公司未依規定更換即再飛航致飛航執勤期間超過14小時，另1航班則為業者主動提報部份組員飛航執勤期間超過14小時。

對於組員飛航執勤期間超過14小時的航班，民航局說，除將依民用航空法處以警告，後續將依程序評議後裁處。

民航局表示，後續仍會持續要求國籍航空公司優化不良天候飛航與簽派措施，加強相關飛航操作訓練及安全管理，遵守不良天候作業規範並落實保守簽派政策，維護飛航安全。

去年10月，颱風康芮侵襲台灣期間，許多航班因天候因素需重飛或轉降，引發各界關注，民航局隨即著手調查，針對10月30日晚間至31日，颱風滯留期間共503架次航班，一一檢視天氣資料風速、風向以及側風速度條件，及依各機型操作限制、機載油量、機組員飛時限度等相關資訊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民航局指出，調查期間，同步於去年11月13日邀集國籍航空公司共同檢討，要求公司精進防颱風險及簽派決策、動態評估安排轉降或延後起飛、主動提供在天空航機的天氣及機場資訊、增訂備降站、留意颱風後簽派作業、落實飛航組員訓練及航機檢查，並依會議決議落實保守簽派作業。

民航局表示，已於去年11月15日，依民用航空法第57條規定，發函要求於限期內完成改善，業者均已提報改善措施，目前正檢視中。（編輯：管中維）1140123