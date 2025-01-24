過年玩牌久坐憋尿 醫師提醒小心急性膀胱炎

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（中央社記者林巧璉高雄24日電）高雄63歲趙姓女子與朋友聚會玩牌，過程中強憋尿意數小時後才去上廁所。隔天開始頻繁跑廁所，伴隨小便疼痛、下腹脹痛；她到阮綜合醫院急診發現是急性膀胱炎。

阮綜合醫院泌尿科醫師李宗熹說，如果有一直跑廁所小便，但很用力才解出一點點，且過程中有灼熱感、疼痛，尿液顏色深且味道重，偶有血尿，下腹痛等就是急性膀胱炎症狀。趙女經尿液檢查證實這次惱人的狀況是急性膀胱炎作崇。

阮綜合醫院今天新聞稿表示，急性膀胱發炎發生原因，除了喝水量不足、憋尿，婦女也是高危險群，發生膀胱炎的機會比男性高很多。主要因為女性尿道比男生短，尿道口離陰道口及肛門口很近，容易因性行為或衛生習慣不佳、清潔不當，導致細菌經由尿道口進入而感染泌尿道。

李宗熹說，婦女停經前後免疫力較差，荷爾蒙分泌下降，導致尿道和陰道萎縮，也增加膀胱炎機會。治療膀胱炎以抗生素為主，避免罹患膀胱炎，首要是不要憋尿、多喝水，降低尿路感染風險。

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此外還有5點注意事項，包括1、正確衛生習慣：女性如廁後擦拭應由前往後，避免肛門、陰道細菌進入尿道。2、洗澡盡量淋浴。外生殖器官使用清水洗淨即可，清潔用品或婦潔液用多了可能改變陰道正常酸鹼值，反而容易滋生細菌。3、服用蔓越莓、甘露醣、益生菌等，對預防復發有幫助。4、吃高纖食物，改善便祕問題。5、避免穿著過緊衣褲，排除因悶熱、增加細菌繁殖的機會。

李宗熹呼籲，經常憋尿、少喝水都有尿道炎風險，久坐不動尤其對身心傷害大，除了玩牌、打電動外，還有長途旅遊者，都要記得每隔固定時間起身活動，上廁所、喝水，彎彎腰、拉拉筋。（編輯：郭諭儒）1140124