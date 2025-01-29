迎蛇年 傳藝宜蘭園區推百花齊天春節系列活動

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）國立傳統藝術中心宜蘭園區迎接俗稱「小龍」的蛇年，大年初一至初五以「百花齊天NOW傳藝」為主題，推出藝陣踩街與擲筊祈福幣等系列活動，讓遊客體驗濃濃年味。

經營傳藝中心宜蘭園區的全聯善美的文化藝術基金會表示，大年初一起，園區將開演融合戲曲與高空特技等元素的年度駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」，屆時將結合大型花車遊行，遊客可欣賞齊天大聖操兵練將的精彩戲碼。

呼應年度駐園大戲，加上新年買年花，寓意為未來一整年帶來好運，且花卉也有富貴繁榮的意象。園區文昌街在新春期間也推出「百花齊天」裝置藝術，特別以花果山為發想，在街道上方沿途安插花朵及燈籠，燈籠代表花果山上的果實，花卉選擇百花之王「牡丹」作為亮點，其餘以小花點綴；花朵和果實的交織，詮釋花果山的繁華景致。

此外，牡丹爭豔，增添百花齊放、百家爭鳴的意象，也有財富、幸福和吉祥的寓意。

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基金會表示，大年初四及初五，接續推出擲筊祈福幣活動，遊客可向園區的文昌帝君祈求錢母，祈願福氣滾滾來。園區也推出文昌智慧功名燈套組，祈求來年好願、仕途順遷、萬事如意。

此外，園區在春節期間規劃整合美食餐車、特色點心、工藝精品與體驗等數十攤位。宜蘭縣民還有初一與初二回娘家專屬優惠，只要設籍宜蘭縣或身分證字號開頭為G者，可免費入園。（編輯：林恕暉）1140129