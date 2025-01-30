加拿大農曆新年藝術節 充滿濃濃台灣味

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（中央社記者程愛芬溫哥華29日專電）溫哥華農曆新年期間最盛大的活動 - 「LunarFest」農曆新年藝術節今天正式開幕，主題為「多元的流動性」（Fluidity in Diversity），其中有多位台灣藝術家參與其中，他們巧妙地融合傳統與創新，演繹靈蛇迎春的喜悅。

「LunarFest」的慶典亮點之一就是巨型燈籠裝置，今年的燈籠規模更盛大，包括5個溫哥華地標 - 溫哥華美術館廣場、固蘭湖島（Granville Island）、羅布森廣場800號（800 Robson Plaza）、鐘擺藝廊（Pendulum Gallery）和班島中心（Bentall Centre）都豎起獨特的燈籠主題與藝術故事，這些燈籠創作不乏出自台灣藝術家之手。

溫哥華美術館廣場矗立的燈籠《百步蛇》是台灣藝術家廖小子的作品，流暢的筆觸捕捉了蛇的動作、海洋的波浪，將街頭塗鴉和筆墨書法做了完美結合，激發眾人對文化傳承與身份的深思。

台灣得獎漫畫家阮光民的作品在鐘擺藝廊登場。他的作品如《東華春理髮廳》和《用九柑仔店》結合了懷舊情感，讚揚值得世代相傳的價值觀。其漫畫作品生動刻畫了台灣人的日常生活，引領觀眾穿越台灣的文化與歷史。

在加拿大成長台裔藝術家高玉潔（Angel Kao）和王又禾（Neana Ceiiru）的創作則反映了個人身份和文化認同的理念。王又禾對中央社說：「我想幻化成一條蛇，超現實地在古老和現代的年節中穿梭。」高玉潔則稱：「我屬蛇，蛇很有靈性、很能適應環境，在東西文化衝擊中，我也很好地找到自己的定位。」

「LunarFest」主辦人，加拿大亞裔活動協會執行長吳權益每年都邀請台灣藝術家大顯身手，他對中央社說，每年都絞盡腦汁，藉由這個平台開拓不同的窗口，設法讓更多加拿大社群朋友能多認識台灣。「很多加拿大人對工人階級出生的藝術家廖小子感到好奇，所以會想多了解台灣的草根環境；而阮光民來訪，不單有作品導覽時間，他還會與卑詩大學教漫畫的老師以及溫哥華漫畫迷們各有一場交流會，這代表又有一群人因喜歡漫畫而認識了台灣。」

台灣音樂人也在「LunarFest」大放異彩。

來自台灣的「吶幫人」樂團將有兩場演出，讓加拿大民眾認識獨特的台灣民間樂器「嗩吶」。今天的開幕典禮上，「吶幫人」演奏非常喜氣的樂曲《百鳥朝鳳》，樂團夥伴們用嗩吶吹出宛如眾鳥爭鳴的樂風，很有中式搖滾味，引爆現場熱烈掌聲。

今年「LunarFest」主打歌「過年在這」，是第一首加拿大原創的農曆新年歌曲，由4位溫哥華音樂人林佳君 （Ginalina）、樂凡（Van Lefan）、廖偉廉 （Daniel Lew）和高頌典（Kapa Arkieh）共同創作。除了廖偉廉是加拿大第三代華人外，其他3位音樂人都來自台灣家庭。4位音樂人對中央社說，他們都去過台灣，很喜歡台灣美食和風土人情。「這首歌包含中文、國語、粵語和台語4種語言，希望未來到台灣過年並演唱這首歌。」

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LunarFest還與溫哥華國際影展中心合作，播映5部有亞洲元素的電影，其中包括2部台灣電影：「阿婆非死不可」和「愛子歸來」。

駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣對中央社說，很開心看到台加兩國藝術家用激情和創意迎接蛇年。「LunarFest充滿台味，實在令人驕傲，特別感謝主辦方將台灣的音樂、文化、電影、故事帶入加拿大社會，讓台灣和加拿大有了更多情感聯繫。」（編輯：陳承功）1140130

過年當然少不了美食，為期3個星期的「LunarFest」活動現場有攤位擺設，能品嘗到美味台灣小吃。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年1月30日