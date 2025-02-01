大年初四鋒面通過各地短暫陣雨 馬祖易有低雲

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）今天大年初四，據中央氣象署表示，受到鋒面影響，北部、東北部及東部上午零星降雨，下午降雨有增多趨勢，外出建議攜帶雨具；北台灣高溫20至22度稍涼，馬祖易有低雲。

中央氣象署指出，今天受到鋒面通過影響，清晨以前各地有局部短暫陣雨，白天以後中南部、台東及澎湖、金門、馬祖降雨會變得較為零星；至於北部、東北部及東部上午的降雨較為零星，下午以後有再增多的趨勢，外出建議攜帶雨具備用。

氣溫部分，氣象署表示，台灣各地及金門、澎湖低溫14至18度，馬祖約12度，白天北台灣及澎湖、金門高溫20至22度，馬祖16度，感受稍涼。台中至台南及花蓮、台東約23、24度，高屏可以來到26度左右，感受較為舒適溫暖。

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基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。

另外，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天高壓迴流及鋒面通過，環境風場仍為偏東風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積，須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升。（編輯：李亨山）1140201