228連假將至 高公局：國5北向部分時段高乘載管制

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）交通部高速公路局今晚表示，228連假交通量估可達117百萬車公里，為讓車流順暢，3月1、2日下午1時至晚間6時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的入口匝道將高乘載管制。

高公局晚間發布新聞稿表示，今年228和平紀念日連假為2月28日至3月2日，預估假期交通量為113~117mvk（百萬車公里）；其中首日南向可達64百萬車公里，為平日的1.4倍。

檢視歷年228連假交通狀況，高公局研判，連假首日主要為旅遊旅次；第2日主要為旅遊及收假旅次；第3日則主要為收假旅次。且連假前兩天以南向車流為主，後兩天以北向車流為主。

高公局說，為維持國道連假期間車流順暢，已透過大數據分析國道易壅塞時段、路段，研擬相關應變計畫及規劃相關交通疏導措施。

「匝道封閉」部分，2月28日清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；3月1日清晨5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；3月1、2日的每日中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

新聞稿指出，「高乘載管制」部分，3月1、2日的每天下午1時至晚間6時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的入口匝道實施高乘載管制，結束時間視交通狀況機動調整。

「收費措施」部分，2月28日至3月2日採單一費率；路段差別費率則為2月28日至3月2日的國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；2月28日至3月2日每日凌晨0時至清晨5時，國道全線暫停收費。

高公局指出，「開放路肩」措施部分，現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛；「匝道儀控」部分，連假期間將視各交流道行車狀況，實施匝道儀控管制並機動調整。

高公局建議，駕駛可行駛替代道路，國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6台中往返南投地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

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高公局說，2月27日中午12時至3月2日深夜12時止，國道全線暫停施工及例行養護作業，但緊急搶修及不影響主線交通工程除外。

由於228連假適逢春季，高公局表示，各地都會出現旅遊人潮及車潮，尖峰時段國道瓶頸路段的交通需求遠大於可服務容量，發生壅塞在所難免，建議用路人可多搭乘公共運輸工具前往目的地。（編輯：蕭博文）1140202