強烈冷氣團南下北台灣晚間最低10度 華南雨區東移降雨增
2025/2/3 08:15（2/3 09:00 更新）
（中央社台北3日電）中央氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團南下加上華南雲雨區東移，各地氣溫下降，北部及宜蘭整天濕冷；北台灣氣溫呈現一路下降的趨勢，清晨仍有攝氏16度，到了晚上會降到10至12度。
氣象署說明，今天強烈大陸冷氣團南下加上華南雲雨區東移，各地氣溫下降，北部及宜蘭整天濕冷，降雨範圍廣且機率高，基隆北海岸及大台北山區下雨時間長，有局部大雨發生的機率，須多留意，至於花東地區及中南部山區也有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖雲量偏多也有機會出現零星降雨。
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北台灣氣溫呈現一路下降的趨勢，清晨仍有攝氏16度，到了晚上會降到10至12度，其他地區也會逐漸轉冷，白天高溫約17到22度，晚上氣溫會降到13至15度，晚歸多添加衣物注意保暖；離島氣溫：澎湖14到16度，金門10到14度，馬祖9到11度。
東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，今晚東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。（編輯：陳政偉）1140203
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