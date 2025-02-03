北北基宜大雨特報 吳德榮：愈晚愈冷低溫探9度

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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象署今天針對北北基宜發布大雨特報。氣象專家吳德榮表示，今天強冷空氣南下，愈晚愈冷，北台灣平地最低溫估降至攝氏9度，明天、5日由濕冷轉乾冷，局部平地低溫約8度。

中央氣象署今天發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，慎防坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天強冷空氣南下，北部、東半部及部分山區有局部短暫雨，氣溫遽降、北台灣愈晚愈濕冷，今晚北台灣平地最低氣溫降至9度左右；中南部氣溫亦降、早晚偏冷。

吳德榮說，今晚至明晨，2000公尺以上高山有飄雪機率。

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吳德榮指出，明天、5日由濕冷轉乾冷，部分山區及東半部仍有局部短暫雨的機率，平地最低氣溫雖可降至8度左右，但仍以達「強烈大陸冷氣團」強度的機率最高；5日3000公尺以上高山有零星飄雪機率。

吳德榮提到，最新各國模式模擬調整漸趨一致，6、7日氣溫逐日漸升，明顯回暖。7日下半天另一波強冷空氣開始南下，8日至10日清晨強冷空氣籠罩，其強度已調得比前波略強，能否達「寒流」標準須持續觀察。（編輯：陳政偉）1140203