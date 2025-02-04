新北公車運價調升搭車票價不變 駕駛員加薪8千元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北4日電）新北市長侯友宜今天慰問公車駕駛員和技工時說，新北市公車運價在1月20日起調整到新台幣25餘元，駕駛員薪資調升8000元、技工6000元。乘客搭車票價沒有調整。

侯友宜上午到台北客運板橋後站和中興巴士中和站拜年，慰問公車駕駛員和技工。侯友宜聽取簡報時，接著和首都客運董事長李博文及在場駕駛員一起完成「指差確認」，確認左邊沒人、右邊沒人才轉彎。

侯友宜說，新北市公車有363條路線，運量平均每日約82萬人次，春節期間第一線人員很辛苦，犧牲假期堅守崗位，才能讓大家平安出門、快樂回家。

侯友宜表示，公車稍有疏失就會導致嚴重車禍，並提醒駕駛員注意內輪差，「在路上可能只是少做了幾個動作，就造成一條人命沒了」。

透過 Google News 追蹤中央社

侯友宜說，調高公車運價，讓駕駛員有更好待遇，「是理所當然的事情」，各客運公司駕駛員薪資已調升8000元、技工6000元，業者也能多加保障駕駛員權益，改善工作環境。

新北市政府交通局長鍾鳴時說，新北市公車運價從23.6336元調升到25.487元，乘客搭車票價沒有調整，兩者差額由政府補貼。（編輯：李錫璋）1140204