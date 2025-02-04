胃癌篩檢擬115年納公費 估60萬人受惠

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）在2030年降低1/3癌症死亡率的目標下，衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天說，正在17縣市試辦胃癌篩檢，明年將正式納入公費項目，年預算約新台幣2億到3億元，估60萬人受惠，為台灣第6項免費癌篩。

癌症初期往往無明顯症狀，症狀出現時可能為時已晚，透過癌症篩檢早期發現、早期治療，才可阻斷癌症發展，提升存活率。衛生福利部國民健康署針對高風險族群提供免費「五癌篩檢」，包含子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌篩檢及肺癌低劑量電腦斷層檢查。

賴總統上任提出2030年癌症標準化死亡率降低1/3的目標。國健署長吳昭軍今天出席2025世界癌症日「健康台灣，有你有我」記者會，會前接受媒體聯訪時指出，這項目標在人口老化下是很大挑戰，因此國健署今年起擴大五癌篩檢，預期明年正式納入胃癌篩檢。

胃癌篩檢方式經醫療科技評估中心（CDE）成本效益分析，認為「以糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」可行，適用50至74歲族群。吳昭軍說明，去年下半年在9縣市試辦，篩檢480多萬人，其中發現6萬多人癌症與癌前病變個案，今年擴大至17縣市，藉此檢討與建立運作模式。

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吳昭軍說，未來胃癌篩檢納入公費後，將比照試辦計畫適用對象，45至79歲民眾都能篩檢，資格與大腸癌篩檢相同，預估篩檢人數與大腸癌相當，約正式納入篩檢項目後，政府每年必須投入2億至3億元經費。國健署估計受惠人數50萬到60萬人左右。

過去整體公費癌症篩檢每年人數落在480萬至500萬人之間。吳昭軍表示，設定今年篩檢750萬至800萬人目標，已從強化醫療院所、民眾意識努力，終極目標是年篩1200萬人，透過篩檢，早期發現、及早介入，降低癌症確診期別，提升治癒率。（編輯：陳清芳）1140204