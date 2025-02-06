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陳傑憲陳晨威為家扶公益簽拍 替貧童募助學金

2025/2/6 11:14（2/6 11:36 更新）
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家扶基金會邀請2024年帶領世界12強棒球賽奪冠的「台灣隊長」陳傑憲（圖）等參與公益簽拍，在家扶WaWa撲滿上簽名，6日起競標，為貧童籌募千萬助學金。（家扶基金會提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年2月6日
家扶基金會邀請2024年帶領世界12強棒球賽奪冠的「台灣隊長」陳傑憲（圖）等參與公益簽拍，在家扶WaWa撲滿上簽名，6日起競標，為貧童籌募千萬助學金。（家扶基金會提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年2月6日
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（中央社記者吳欣紜台北6日電）弱勢家庭經濟困難，兒少學費恐無著落，家扶基金會邀請去年帶領世界棒球12強奪冠的「台灣隊長」陳傑憲以及球員陳晨威等參與公益簽拍，今天起競標，為貧童籌募千萬助學金。

家扶基金會今天發新聞稿指出，新春佳節正是許多家庭團圓的好時刻，卻有許多弱勢家庭擔憂著生活困境，更苦惱孩子學習所需尚無著落，根據家扶基金會「無政府福利身分之扶助家庭生活狀況調查」，57%的弱勢家庭在為孩子添購日常生活必需品常感到困難，且逾半弱勢家庭更在必要的生活開支，如伙食費、水、電、瓦斯費等出現財務困境。

家扶指出，調查顯示，扶助家庭面臨財務困境，有40.3%為房租/房貸支出、有25.2%為醫療費，調查也顯，扶助家庭中（曾）有工作的家長，有51.5%會因為需要照顧家人而影響工作時間或機會。

就讀國一的小梅就是類似案例，小梅來自單親家庭，因年幼的弟弟患有唐氏症，且在生活自理上需要人協助，但為了應付接踵而來的房租與生活花費，讓媽媽在就業選擇有許多難處，後來小梅的媽媽找到在牧場餵養動物，屬於分段式的工作型態，清晨五時上工，利用中間休息緩衝可以回家照料，待小梅放學接手後再繼續去工作。

因此，每天喚弟弟起床、幫忙刷牙、洗臉、換衣服與尿布等，自然成了小梅的例行事務，放學回家後也先完成功課，緊接著協助弟弟洗澡、教導課業、陪伴遊戲，一起等著媽媽下班。

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家扶表示，懂事的小梅不感到辛苦，夢想成為護理師的小梅也說，「他是我弟弟，做這些事不辛苦，我以後還要繼續照顧他」，顯見家扶兒在貧困中不忘奮力前行，仍心繫著如何幫忙與改善家庭。

家扶指出，為了讓弱勢兒少好好生活、安心學習，家扶基金會邀請職棒球星柯敬賢、「國防部長」張育成、「台灣隊長」陳傑憲、「光速神威」陳晨威，與知名藝人王子邱勝翊、盧廣仲、鍾欣凌簽名家扶WaWa撲滿並推動公益競標，今天起至15日在「Yahoo拍賣」競標，所得將全數捐「無窮世代」計畫，幫助弱勢兒少好好生活、安心學習。（編輯：李淑華）1140206

家扶基金會邀請職棒球員陳晨威（圖）參與公益簽拍，在家扶WaWa撲滿上簽名，共同推動公益競標，後續所得將全數捐「無窮世代」計畫。（家扶基金會提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年2月6日
家扶基金會邀請職棒球員陳晨威（圖）參與公益簽拍，在家扶WaWa撲滿上簽名，共同推動公益競標，後續所得將全數捐「無窮世代」計畫。（家扶基金會提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年2月6日
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