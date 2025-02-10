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桃捷公司招募125名新進人員 薪資最高7.8萬元

2025/2/10 13:50（2/10 14:21 更新）
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桃園大眾捷運公司預計招募維修、運務及原住民類組共125人，第一線的維修技術員與運務站務員無須具備工作經驗，在錄取報到後會接受為期約2個月的軌道專業訓練。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年2月10日
桃園大眾捷運公司預計招募維修、運務及原住民類組共125人，第一線的維修技術員與運務站務員無須具備工作經驗，在錄取報到後會接受為期約2個月的軌道專業訓練。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年2月10日
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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園大眾捷運公司今天表示，預計招募維修、運務及原住民類組共125人，報名期間從2月17日上午9時至3月3日下午5時，具相關經驗維修類助理工程師薪資最高可達新台幣7萬8000元。

桃捷公司表示，因應營運人力需求及綠線捷運通車前準備，桃捷公司今天在招募網站公告招募簡章，預計招募維修類組102人、運務類組22人、原住民類組1人，共計125人。報名期間從2月17日上午9時至3月3日下午5時，筆試在3月23日於桃園區舉行，錄取新人預計6月報到。

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桃捷公司指出，這次招募職缺包括工程員及助理工程師等幕僚人力，助理工程師依資歷敘薪，若有軌道同業經歷，最高約有7萬8000元的薪資，工程員的薪資則約在4萬4000元到4萬7000元不等。另外也開出副站長及領班等基層主管職缺，試用期後的薪資約4萬1000元到4萬9000元。

桃捷公司說，至於第一線的維修技術員與運務站務員無須具備工作經驗，在錄取報到後會接受為期約2個月的軌道專業訓練，試用期過後的薪資約有3萬7000元到3萬8000元，歡迎有興趣的民眾報考。（編輯：張銘坤）1140210

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桃園大眾捷運公司10日表示，預計招募維修、運務及原住民類組共125人，具相關經驗維修類助理工程師薪資最高可達新台幣7萬8000元。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年2月10日
桃園大眾捷運公司10日表示，預計招募維修、運務及原住民類組共125人，具相關經驗維修類助理工程師薪資最高可達新台幣7萬8000元。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年2月10日
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