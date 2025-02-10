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碩班筆試出現異常光源遭疑作弊 台大將追蹤瞭解

2025/2/10 16:31
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（中央社記者許秩維台北10日電）台灣大學日前舉行碩士班招生筆試，有網友質疑金甌女中考場出現異常光源，疑似是發送訊號作弊。台大今天表示，初步研判要藉由此方法舞弊的可能性不高，但會追蹤此事發展。

台大114學年度碩士班招生筆試於2月8日、9日舉行，今天有網友在社群媒體發文指出，在台大碩士班8日考試金甌女中考場發現考場外高樓有異常光源，疑似向考場發送訊號或暗號，疑似是作弊。

根據網友陳述，該光源的亮度、大小、位置難認是一般家庭所使用的燈具，金甌女中面向中正紀念堂的所有試場皆可看見該光源，考試時光源以具規律性、長短變化的方式閃爍，類似某種密碼形式傳遞。發現訊號的考生後續向試務辦公室說明情況。

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台大校方透過文字回應，台大辦理各項入學考試皆以公平、公開、公正為原則，不容任何舞弊行為。

針對這起事件，台大校方提到，當日該節次結束後，經考生向試務中心反映，已於次節起至次日面對該光源的試場均以拉下窗簾因應，考場巡視人員也加強查看；初步研判要藉由此種方法舞弊的可能性並不高，台大會追蹤此事的發展。（編輯：管中維）1140210

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