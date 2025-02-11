美國進口牛舌被檢出寄生蟲 遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）牛舌和生蠔受不少老饕喜愛，食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，不同業者從美國進口的牛舌、生蠔，分別被檢出弓蟲感染、重金屬鎘超標等違規，全數遭攔截、未流入市面。

在衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單中，共有40項檢驗不合格產品，如越南蘆筍、香港伯爵紅茶等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，彬喬有限公司從美國進口的「冷凍牛舌」被檢出弓蟲（Toxoplasma gondii）感染，據「一般食品衛生標準」，一般食品不得含有寄生蟲，共1批、9.66公斤依規定退運或銷毀。

雖然這是過去近半年來首批不合格產品，食藥署副署長林金富接受媒體聯訪說明，但依據「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」規定，自2009年起開放美國牛肉包含牛舌、牛睪丸、橫膈膜等輸入後，在邊境持續採監視採驗至今，也就是100%檢驗合格才能輸入。

這次還有另1批同樣來自美國的生蠔，則是被檢出重金屬鎘2mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於貝類（不含殼）限量為1mg/kg，共1批、477公斤遭邊境攔截，進口業者為秈鎂企業有限公司。

林金富說，除非哪個國家公布海域遭諾羅感染，否則目前邊境對生蠔並沒有特殊管制措施，由於秈鎂公司曾有過違規紀錄，當時已調整為20%到50%加強抽批，如今又出現違規，將對業者加強查驗層級至100%逐批查驗。

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此外，日本進口「亀田製菓KAMEDA」嬰兒米餅連2週上榜，共1批、24公斤被檢出重金屬鎘0.043mg/kg，全數依規定退運或銷毀。目前食藥署已針對製造廠「亀田製菓株式会社」在邊境採逐批查驗。

林金富說，除進口業者中太食品有限公司調整為加強抽批，考量最近日本進口米餅違規件數太多，即起至3月3日止，在邊境針對日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾採加強抽批查驗，也就是20%到50%。（編輯：陳政偉）1140211