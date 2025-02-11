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農藥所檢測中心動土 陳駿季：實踐農產品安全承諾

2025/2/11 14:59（2/11 15:47 更新）
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農業部農業藥物試驗所11日舉行「農糧產品安全品質檢測與情資分析中心新建工程」動土典禮，農業部長陳駿季（右6）、中興大學校長詹富智（右5）等人皆出席。中央社記者蘇木春攝 114年2月11日
農業部農業藥物試驗所11日舉行「農糧產品安全品質檢測與情資分析中心新建工程」動土典禮，農業部長陳駿季（右6）、中興大學校長詹富智（右5）等人皆出席。中央社記者蘇木春攝 114年2月11日
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（中央社記者蘇木春台中11日電）農業部農業藥物試驗所今天舉行「農糧產品安全品質檢測與情資分析中心新建工程」動土典禮，農業部長陳駿季出席表示，工程象徵農產品安全承諾的重要實踐，盼拓展國際市場版圖。

典禮今天在農藥所位於台中市霧峰區的農藥應用園區舉辦，陳駿季、農藥所長徐慈鴻、中興大學校長詹富智等人皆出席。

陳駿季會中致詞時表示，消費者對農產品需求不再是品質好而已，更要求農產品安全，食安從前總統蔡英文到現在總統賴清德的政見，確保消費者食的安全，一直是核心政策。

陳駿季指出，農產品的安全要付出許多努力，特別是技術面，過去用化學的方式檢測農藥殘留，可能需要5至7天，無法及時攔阻對消費者沒有特別意義，只能從管理面去追蹤、處罰農藥超標的業者。

陳駿季說，他要感謝農藥所的努力，除了在農藥相關檢測技術研發，包括農藥上市許可研究，以及農藥快篩的檢測，農藥殘留質譜快檢技術能讓農產品，及時在上市前就攔阻超標的產品。

提到農藥所檢測與情資分析中心，陳駿季表示，動土典禮象徵農產品安全品質管理體系建設的全面啟動，也是政府對農產品安全承諾的重要實踐。為國內外消費者提供更加安全可靠的農產品，期盼進一步拓展台灣農產品在國際市場的版圖。

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徐慈鴻提到，中心將擁有先進的檢驗與研發設備，與美、日、韓等國家的現代化實驗室接軌，並結合人工智慧、大數據分析等技術，實現農藥殘留風險分析、強化區域檢驗體系管理、質譜快檢實驗室營運量提升。

農藥所說明，檢測與情資分析中心投入新台幣8.3億餘元，設有智慧冷凍自動化運輸系統及精密儀器室，與國際認可、超微量分析與檢驗方法實驗室，預計民國115年底完工。（編輯：李淑華）1140211

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農業部農業藥物試驗所11日舉行「農糧產品安全品質檢測與情資分析中心新建工程」動土典禮，農業部長陳駿季（左2）等人出席。中央社記者蘇木春攝 114年2月11日
農業部農業藥物試驗所11日舉行「農糧產品安全品質檢測與情資分析中心新建工程」動土典禮，農業部長陳駿季（左2）等人出席。中央社記者蘇木春攝 114年2月11日
農業部農業藥物試驗所11日舉行「農糧產品安全品質檢測與情資分析中心新建工程」動土典禮，中心將設有智慧冷凍自動化運輸系統及精密儀器室，與國際認可、超微量分析與檢驗方法實驗室。圖為農業藥物試驗所外觀。中央社記者蘇木春攝 114年2月11日
農業部農業藥物試驗所11日舉行「農糧產品安全品質檢測與情資分析中心新建工程」動土典禮，中心將設有智慧冷凍自動化運輸系統及精密儀器室，與國際認可、超微量分析與檢驗方法實驗室。圖為農業藥物試驗所外觀。中央社記者蘇木春攝 114年2月11日
陳駿季
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