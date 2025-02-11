大學博覽會3/1北高登場 香港6大學跨海參與

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（中央社記者許秩維台北11日電）2025年大學博覽會將於3月1日、2日在台北、高雄同步舉行，除了國內公私立大學、技專校院等，還有香港6所大學跨海參與，提供科系介紹、獎學金優惠等資訊。

由旺旺中時媒體集團舉辦的2025年大學暨技職校院多元入學博覽會將於3月1日、2日分別在台北的台灣大學綜合體育館1樓、高雄的新光三越左營店10樓同步舉行，除了實體展覽外，中時新聞網及大學博覽會臉書也將線上直播。

大博會主辦單位今天發布新聞稿指出，大考中心將在2月25日公布學測成績及各科5標成績，如何選擇校系志願，成為學子們的重要難題，大學博覽會將邀請劉駿豪、藍天予、張財銘等多名升學輔導專家分享選填志願最佳策略和學習歷程的寫作方程式，幫助學生找到自己的方向。

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今年大博會除了陽明交通大學、東海大學等多所國立公私立大學、技職校院、軍事校院參展外，也有來自香港、澳門、新加坡等海外大學參展，同步在台北及高雄招生並展示教學特色；如香港有6所大學跨海參與，其中香港大學將於台北展區舉行面試，有興趣的學生可提前報名。

旺旺中時媒體集團中國時報副社長暨時際創意傳媒總經理王儒哲表示，大學博覽會至今已舉辦第31屆，感謝很多學校企業支持這個活動；今年主辦方準備Gogoro機車1台，參觀的民眾皆可取得1張抽獎券，於現場完成5個攤位諮詢並蓋章後投入抽獎箱，有機會將Gogoro騎回家。（編輯：管中維）1140211