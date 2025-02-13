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心律不整治療新里程碑 高醫引進電場脈衝技術護心

2025/2/13 12:43
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（中央社記者林巧璉高雄13日電）56歲林姓男子患有陣發性心房顫動，常感心跳不規律，即使服用藥物仍會偶爾感到不適，影響生活。經轉診高醫，採用電場脈衝消融術（PFA），術後不再心悸，大幅提升生活品質。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天舉辦記者會分享最新治療技術，林姓男子是在高醫首位採用電場脈衝消融術（Pulsed Field Ablation, PFA）的患者。

高醫心臟血管內科主任許栢超表示，心房顫動是常見的心律不整疾病，主要症狀包括心悸、胸悶、呼吸急促及頭暈等。針對心律不整病人，高醫有多種治療方式，包括射頻電燒（RF）、冷凍球囊燒灼技術，利用最新3D立體定位系統找到異常之處精準處理。

許栢超說，高醫近期領先高屏地區各醫學中心率先採用最新電場脈衝技術，完成高醫第一例使用此尖端設備案例，達成單次脈衝場消融（Single Shot）肺靜脈訊號效果，有效減少手術時間及降低心房顫動的發生。

高醫副院長戴嘉言表示，心房顫動會大幅增加中風及心臟衰竭的風險，死亡機率也會提高，對病人及家庭都是沉重負荷。根據國內研究，心房顫動的盛行率約為1.2%，且隨著年齡增長而逐步提高，65歲以上約達2.3%，80歲以上更高達10%。心房顫動不是只發生於老年人，年輕人也可能受到影響。

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高醫心臟血管內科主治醫師陳力瀚提醒民眾，傳統治療心房顫動的方式包括射頻電燒術（RF）與冷凍球囊燒灼術，雖然能有效改善症狀，但仍存在手術時間長、併發症風險高等挑戰。

高醫心臟血管內科主治醫師卓士傑說，電場脈衝消融術透過釋放高振幅電場脈衝，能快速且精確地消融異常心臟組織，大幅降低傳統手術可能引發的食道、神經損傷及肺靜脈狹窄等併發症。PFA手術時間更短，僅需約30分鐘，也減輕了患者麻醉時間長而帶來的身體負擔。（編輯：李淑華）1140213

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