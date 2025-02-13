專科社工師累計逾900人及格 身障、老人領域最缺

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）衛福部昨天公布113年專科社會工作師甄審及格名單，183人及格；累計985名甄試及格專科社工師，5大領域中，「醫務」387人最多，「身心障礙」、「老人」最短缺，各60人、45人。

衛生福利部自民國103年開始辦理專科社工師甄審，目前及格人數總計985人，5大領域人數各為醫務387人、兒少婦家247人及心理衛生246人、身心障礙60人、老人專科45人。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐告訴中央社記者，為強化社工人力專業久任及提升留任誘因，具社工師執照加給每月新台幣4000元，專科社工師證書加給每月2000元，換言之每月加給最多6000元，盼藉此鼓勵社工提升服務的專業品質。

她解釋，之所以在97年修正社會工作師法，新增5大領域專科社會工作師，主要是因社會變遷與發展，社工要服務的對象越來越多元，從綜融性專業知能走向專門領域。社會工作師須參加合格訓練組織的專科督導教育訓練連續6個月，或6個月至3年內達150小時，並經衛福部辦理甄審合格者，得請領專科社會工作師證書。

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如今台灣正式邁入超高齡社會，有關「老人」專科社會工作師人數卻最少。楊雅嵐強調，社工基本訓練都有涵蓋各專業領域，專科社會工作師則是進一步強化專科能力。

衛福部呼籲，執業於專科社會工作相關領域5年以上，且該專科領域執業期間內，於合格訓練組織接受連續6個月的專科社會工作督導訓練，或連續6個月至3年內累計時數達150小時的專科社會工作督導訓練，並經採認社會工作師繼續教育課程時數達100點以上的社工師，可報名參加2年辦理1次的專科社工師甄審。（編輯：李淑華）1140213