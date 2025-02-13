開學不腦腐 1919陪讀班助弱勢兒少學習

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）全國中小學11日開學，許多孩子可能因寒假沉迷網路難適應新學期開始，基督教救助協會1919陪讀班在寒假期間設計戶外課程及冬令營等，協助弱勢兒少快樂學習，開學不「腦腐」。

中華基督教救助協會今天發布新聞稿指出，「腦腐」（Brain rot）是2024年牛津大學出版社選出的年度詞彙，用來描述人們因長時間沉浸手機短影音，導致專注力與思考力下降的現象，然而兒童與青少年更容易受到影響，造成認知力下降、專注力渙散，情緒控管差。

救助協會表示，為了幫助1919陪讀班共233班2558名弱勢家庭的孩子填補寒假的學習空缺，遠離不當使用手機造成「腦腐」現象，各班都在寒假期間設計戶外課程與冬令營，盼透過提供具安全感、運動、社交、視野、思考的活動，幫助孩子擴展視野，避免「腦腐」。

救助協會舉例，龍潭I Do 1919陪讀班的老師邱彩衣提到，為了讓孩子放下手機，與人有良好互動，今年寒假她特別帶孩子們到新竹鄉間攀岩、垂降4天，並規定全程不能使用手機。

邱彩衣表示，陪讀班孩子多來自隔代教養或單親家庭，如果寒假沒來陪讀班，就是在家從早到晚玩手機，寒假作業也多半沒寫，除了導致作業開天窗，孩子的腦腐症狀也很明顯，包括反應遲鈍、無法專注、易發脾氣等。因此為了將孩子們導回正軌，陪讀班以「以家為首位、訓練自己、幫助別人及玩出大能力」為課程核心理念。

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3年級的小潔（化名）小一時到陪讀班，她的媽媽因吸毒入獄，目前由外婆與阿姨照顧，她本來是嚴重的手機上癮者，放學後只顧滑手機，與家人零互動，外婆因此求助陪讀班老師。還好到陪讀班後，小潔非常熱衷各種活動，現在每天回家後，她不僅會告訴外婆學校與陪讀班的大小事，也會主動幫忙做家事。

救助協會從2004年發起1919陪讀計畫，21年來已資助超過8萬人次的弱勢家庭孩子，113學年度1919陪讀計畫將持續資助全台233班的弱勢家庭兒少，呼籲社會大眾能持續支持1919陪讀計畫，與弱勢家庭孩子一起迎向燦爛的未來。（編輯：張雅淨）1140213