漁業署關務署合作 查獲逾14萬尾走私鰻苗

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）漁業署今天表示，與財政部關務署合作遏止鰻苗走私，昨天鎖定可疑對象，查獲空運走私出口鰻苗14萬2680尾，市價新台幣170萬元以上，已沒入，後續轉供學術研究及放流等用途。

農業部漁業署發布資訊指出，與財政部攜手合作下，關務署台北關昨天鎖定可疑出口貨物及出境旅客，查獲上述空運走私出口鰻苗案件，依據海關緝私條例規定沒入，後續轉作公共利益目的使用，以增裕漁業資源。

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現階段鰻魚產業仍仰賴天然捕撈鰻苗，受到鰻魚利用國家關注，漁業署說明，為維護鰻魚資源及確保產業需求，民國96年起，將鰻線、鰻苗及幼鰻等3種規格，於每年11月1日到隔年3月31日列為管制出口期，並持續進行資源調查。

漁業署指出，100年起跨部合作，與財政部關務署、海洋委員會海巡署、內政部警政署及法務部調查局等機關組成專案小組，持續對高風險出口管道強化機動查核，防止違法輸出。（編輯：李亨山）1140213